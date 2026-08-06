Pesar en Cádiz por la muerte del empresario hotelero Jan de Clerck, figura clave del turismo en la provincia

El empresario belga Jan de Clerck en un homenaje en Rota (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

CÁDIZ 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Instituciones y entidades empresariales de la provincia de Cádiz han mostrado su pesar por el fallecimiento este jueves a los 83 años de edad del empresario hotelero belga Jan De Clerck, fundador y presidente del Grupo HACE (Hoteles Andaluces con Encanto), afincado en Rota desde finales de los años 60 y que fue "figura clave" del turismo en la provincia.

Tras conocerse su fallecimiento, el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento de Jan De Clerck, Hijo Adoptivo de la Villa, como testimonio de "profundo dolor" por esta pérdida y en reconocimiento al "decisivo impulso y contribución que durante décadas" realizó al desarrollo turístico de Rota y de la Costa de la Luz.

El día de luto oficial en Rota, en el que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta, dará comienzo a las 00,00 horas del viernes 7 de agosto.

Con la declaración, el Ayuntamiento y el municipio de Rota rinde homenaje y expresa sus condolencias por la pérdida de una persona "estrechamente ligada a Rota y a su progreso turístico, un hombre adelantado a su tiempo, emprendedor y profundamente enamorado de Rota, cuya visión y compromiso contribuyeron a transformar nuestro municipio en un destino turístico de referencia".

En una nota, la presidenta de la Diputación de Cádiz y del Patronato Provincial de Turismo, Almudena Martínez, ha definido a de Clerck como una persona "estrechamente vinculada" a la promoción turística internacional de la provincia de Cádiz, destacando que su "trayectoria, compromiso y aportación han dejado un legado y una huella imborrables en la provincia y en el sector turístico".

En nombre de la Corporación provincial, la presidenta ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos de quien "contribuyó de manera tan notable al prestigio del destino Cádiz".

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, donde de Clerck implantó varios hoteles, ha lamentado en un mensaje en la red social X la muerte de este empresario belga. "La vida de Jan de Clerck quedará unida para siempre a Jerez. Un belga que creyó en nuestra ciudad, fundó el Grupo HACE con el Hotel Jerez y Villa Jerez y fue clave para la promoción internacional y el desarrollo turístico", ha escrito García-Pelayo.

Jan de Clerck fue una de las figuras "más relevantes" en la evolución y consolidación del turismo en la provincia de Cádiz. Desde su llegada a Rota en 1969, "supo reconocer el extraordinario potencial de la Costa de la Luz y lo convirtió en un proyecto empresarial y vital estrechamente ligado a esta tierra", como se ha reseñado desde Diputación.

A través de sus establecimientos hoteleros en Rota y Jerez de la Frontera, contribuyó durante décadas a la generación de actividad económica y empleo, así como a la mejora y diversificación de la oferta turística provincial. "Su apuesta por la calidad, la profesionalización del sector y la atención a los mercados internacionales ayudó a reforzar el posicionamiento de Cádiz como destino turístico", tal y como se ha apuntado.

De Clerck fue también un pionero en la promoción de la provincia en Europa. Impulsó su conocimiento en mercados como Alemania, Bélgica y los Países Bajos y defendió siempre la promoción turística como "una herramienta esencial para el progreso económico y social del territorio".

Así, se ha asegurado que su forma de entender el turismo "se adelantó a su tiempo", apostando por una hotelería integrada en el entorno y por un modelo turístico "respetuoso con los recursos naturales, el paisaje, la cultura y la identidad de cada destino".

"Entendió que la autenticidad de la provincia constituía uno de sus mayores valores y que debía preservarse como base de un desarrollo turístico equilibrado y de calidad", se ha afirmado.

En reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la promoción turística de la provincia, la Diputación Provincial de Cádiz le concedió en 1999 el Premio del Día Mundial del Turismo.

Más allá de su dimensión empresarial, Jan de Clerck fue una persona "cercana, accesible y generosa", que "siempre estuvo dispuesto a compartir sus conocimientos y su experiencia con el empresariado turístico y a colaborar con instituciones públicas y entidades privadas en beneficio del conjunto de la provincia".

Con su fallecimiento, ha lamentado Diputación, "Cádiz pierde a uno de los grandes referentes de su historia turística reciente", destacando "su capacidad emprendedora, su visión internacional y su compromiso con esta tierra", donde ha dejado "una huella profunda y un legado que perdurará en el sector turístico provincial".

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz se ha sumado así al dolor por su pérdida.

EMPRESARIOS DE CÁDIZ DESPIDEN A DE CLERCK

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), ha expresado también su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Jan de Clerck, de quien han coincidido en considerarlo "una figura clave y visionaria" para el desarrollo de Cádiz.

"Con su incesante trabajo, revolucionó el sector abriendo la Costa de la Luz a los primeros turoperadores internacionales, demostrando una fe inquebrantable en las posibilidades turísticas de Cádiz", ha señalado el presidente de la CEC, José Andrés Santos, quien ha asegurado que su muerte deja "un inmenso vacío en el tejido productivo gaditano".

Como cabeza de una saga familiar estrechamente vinculada a la hostelería, impulsó durante más de cinco décadas establecimientos emblemáticos que "ya son historia viva de nuestro turismo, generando empleo, riqueza y prestigio continuo para nuestro destino", ha apuntado la CEC.

"Nuestra provincia es hoy, en parte, como la conocemos gracias a hombres como él. Jan de Clerck fue un adelantado a su tiempo, un enamorado de Cádiz que supo ver nuestro potencial antes que nadie y que dedicó su vida a construir una oferta de excelencia", ha afirmado el presidente de los empresarios gaditanos.