Picardo: "Nos quitamos la valla de Franco, deberíamos ponérsela encima para que nunca se levante nadie como él"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entre otros, en el acto de la retirada de la Verja. - Rocío Ruz - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha manifestado que "hemos quitado esa valla de Franco, que le gustaba tanto y que la cerró, y deberíamos llevarla a la Almudena y ponérsela encima a Franco, para asegurarnos que nunca se levanta ni él ni nadie como él".

En declaraciones a los periodistas tras el acto presidido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, donde se han retirado dos de las puertas de rejas que había en la frontera con el Peñón para simbolizar el fin de la Verja, Picardo ha manifestado que se "quitan un peso de encima".

"Nos quitamos un peso de encima, el peso de tener que pensar si estoy documentado, si hay o no hay cola, si planeo quedarme en Gibraltar o gente que hace lo mismo en el Campo de Gibraltar y no vienen a la gran oferta gastronómica que hay porque no sabían si iba a haber una cola o si tenía o no la documentación", ha puesto como ejemplo Picardo para argumentar lo que supone la libertad de tránsito actual.

"Pero lo más bonito ha sido que aparte de quitar la Verja, que ya la habíamos quitado, hemos quitado también la valla, esa valla de Franco, que le gustaba tanto y que la cerró y deberíamos llevarnos la valla española a la Almudena y ponérsela encima a Franco, para asegurarnos que nunca se levanta ni él ni nadie como él", ha concluido.