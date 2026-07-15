Montero reivindica el trabajo "colectivo" para eliminar la Verja y su papel en el "escollo" de la fiscalidad

Operarios retiran una de las rejas en el acto de demolición de la Verja de Gibraltar. - Rocío Ruz - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado el valor del "trabajo colectivo, por supuesto liderado por el Gobierno de España", para el acuerdo sobre Gibraltar que ha supuesto la eliminación de la Verja, así como su papel cuando era ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno "cuando se superó uno de los escollos más importantes que ha tenido el acuerdo, que era una homogenización de la fiscalidad entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar".

"Estamos de enhorabuena, no solo aquí en el Campo de Gibraltar, también en Andalucía y por supuesto en España. Llevamos mucho tiempo esperando este acuerdo, ser capaces de derribar la Verja y sobre todo darle un futuro de estabilidad y un futuro de prestaciones a todos los trabajadores que cada día cruzaban esta frontera que finalmente se derriba", ha afirmado en declaraciones a los periodistas tras el acto simbólico de derribo de la Verja.

Montero ha puesto en valor que "esto ha sido un trabajo colectivo, por supuesto liderado por el Gobierno de España, pero en el que han participado los sindicatos, los empresarios, los agentes sociales y muy especialmente también el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que ha liderado desde el Reino Unido todas estas negociaciones". "Hoy es un día esperado, importante, que pasará a la posteridad y que podremos contarle a nuestros nietos", ha añadido.

Entre los acuerdos, ha recordado que era ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno "cuando se superó uno de los escollos más importantes que ha tenido el acuerdo, que era una homogenización de la fiscalidad entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar".

"Esto era importante porque podía producir un elemento perjudicial para los empresarios de esta parte de la zona, así que logramos ese acuerdo con mucho esfuerzo, probablemente de las partes que más diálogo ha tenido que suponer, y como eso las prestaciones y el resto de las ventajas que tendrá para los trabajadores", ha añadido.

En este sentido, ha ofrecido "absoluta tranquilidad a todos los trabajadores", ya que se han "comprometido sus reivindicaciones, así se ha hecho en las reuniones y ahora se tendrá que desarrollar reglamentariamente como prevé el propio tratado".

A juicio de Montero, "todos son buenas noticias" y ha incidido en "poner en valor lo fundamental, que tras años de lucha, de reivindicación y de batalla diplomática, como se tienen que lidiar estas batallas en el mundo y no de otras maneras que otros líderes nos están acostumbrando, se ha conseguido superar uno de los escollos más importantes que tenía Europa, que era esta frontera en el sur".