La piscina municipal de Medina (Cádiz) cierra temporalmente al hacer un usuario sus necesidades fisiológicas en el agua

Archivo - Vista del Ayuntamiento de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz. - EUROPA PRESS - Archivo

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) ha informado del cierre temporal de la piscina municipal después de que este pasado domingo una persona realizase sus necesidades fisiológicas en el interior de la piscina, teniéndose que activar de manera inmediata el protocolo sanitario correspondiente.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que como medida preventiva se ha procedido a realizar los tratamientos de limpieza y desinfección necesarios, los cuales requieren un periodo de actuación y la posterior comprobación de que todos los parámetros del agua se encuentran en los niveles adecuados antes de permitir nuevamente el baño.

Es por eso que este lunes se han suspendido las clases de verano que se dan en la piscina y la instalación permanece temporalmente cerrada.

El Ayuntamiento ha aclarado que este cierre responde a una medida preventiva adoptada tras producirse la incidencia, todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias.

"La piscina reabrirá únicamente cuando los controles correspondientes confirmen que el agua reúne todas las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el baño", ha advertido el Consistorio de este pueblo del interior de la provincia de Cádiz.

Asimismo, ha lamentado las molestias ocasionadas "por este comportamiento incívico" y se ha apelado a la responsabilidad de todas las personas usuarias para cuidar unas instalaciones "que son de todos".