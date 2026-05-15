Plataforma antidroga en Cádiz señala que el petaqueo es "la señal evidente" de que hay "muchas narcolanchas"

Archivo - Una de las embarcaciones con petacas de gasolina intervenidas en la provincia. ARCHIVO. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha señalado que el petaqueo --el abastecimiento de gasolina a narcolanchas-- es "la señal evidente de que hay muchas narcolanchas", además de ser "un nuevo negocio" que se ha generado dentro del mundo del narcotráfico.

De esta manera ha valorado los datos del informe del Departamento de Seguridad Nacional (DNS) de Presidencia del Gobierno, en el que se indicaba que hay más de 600 narcolanchas tipo go-fast sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar.

En declaraciones a Europa Press, Mena no ha mostrado su sorpresa por este dato ya que, como ha afirmado, "aunque no las veamos en tierra, nunca han dejado de existir". Eso sí, ha matizado que ya no están "con el descaro que había antes", cuando "a plena luz del día se descargaba droga".

Ahora, ha abundado, "se sigue descargando droga por la noche, de madrugada, en playas que no haya nadie, pero es verdad que una parte muy importante de la actividad narcotráfico se ha desplazado como estamos viendo a la entrada del Guadalquivir, Huelva o Almería".

También ha advertido que la actividad del tráfico de hachís "nunca ha cesado" en la ruta desde Marruecos hacia España como señalaba el informe del DNS, valorando eso sí que la "presión policial" ejercida en el Estrecho ha hecho que las redes criminales hayan buscado "otras rutas" por las que llevar sus cargamentos hacia Europa, donde hay "25 millones de consumidores", como ha apuntado.

"Las rutas nunca han dejado de estar abiertas, fundamentalmente por una sencilla razón, Marruecos es el principal productor de cannabis del mundo y en Europa hay más de 25 millones de consumidores habituales de cannabis", ha resaltado.

A este respecto ha fundamentado que el aumento de la actividad del petaqueo en las costas de Cádiz podría deberse al hecho de que ahora estas embarcaciones de alta velocidad (EAV) tienen que realizar desplazamientos más largos al estar "al pairo" y no próximas a las costas gaditanas.

"El petaqueo es la señal evidente de que hay muchas narcolanchas", ha aseverado el representante de la plataforma antidroga, explicando que "cuando las narcolanchas estaban aquí en tierra, necesitaban mucho menos gasolina".

Ahora, ha continuado, "en alta mar necesitan gasolina para poder moverse, y el petaqueo es fruto de que el trayecto que están recorriendo las narcolanchas es mayor". "No es lo mismo cruzar el Estrecho entre Marruecos y el Campo de Gibraltar, que son apenas 14 kilómetros, que ir hasta la costa de Huelva, hasta Punto Umbría", ha argumentado.

Según los datos aportados recientemente por el Gobierno, recogidos por Europa Press, en 2020 fueron 127.650 los litros de gasolina incautados, mientras que en 2021 fueron 159.777 litros y en 2022 y 2023 bajaron hasta los 76.370 y 41.192 litros respectivamente. Por contra, en los dos últimos años el incremento en cuanto a incautaciones fue notable, ascendiendo en el año 2024 hasta los 206.951 litros y en 2025 hasta los 381.682.

En ese sentido, ha valorado que ya se haya declarado el petaqueo como delito, penado en la nueva ley de multirreincidencia, una reclamación que desde las organizaciones sociales del Campo de Gibraltar llevaban "años" solicitando a los gobiernos. "El camino que vamos andando es lento, pero bueno, vamos andando poquito a poco", ha concedido Mena.

También ha hablado de la importancia de la "presión social", entendiendo que esta vía puede conllevar a que participar en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico no se normalicen ni se vean como algo "inocuo" para justificar que entre dinero en familias con menos recursos. "Las personas honradas no pueden dedicarse al tráfico de hachís porque están jugando con la salud y con la vida de muchísima gente, sobre todo de los jóvenes", ha aseverado.