Las playas de Cádiz, Conil y Barbate izan la bandera roja por el fuerte oleaje

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Cádiz capital, excepto La Caleta, las del litoral de Conil de la Frontera y las playas de Zahara de los Atunes, Zahora y Los Caños de Meca en Barbate, han izado este miércoles la bandera roja, prohibiéndose el baño ante las corrientes de resaca y el fuerte de oleaje que se está registrando en esas zonas y que ayer dejaron ya varios rescates de bañitas y daños en pasarelas de madera y otras infraestructuras.

Según la información recabada por Europa Press, en otros puntos costeros de la provincia como El Puerto de Santa María ondea la bandera amarilla en sus playas, menos en Punta Brava, donde predomina el rojo por previsión por mar de fondo.

En Chipiona también se ha puesto la bandera amarilla en su litoral, aunque si en el transcurso de la tarde fuera necesario, se colocaría la bandera roja, siendo las playas más proclives a ello las de Las Tres Piedras y Costa Ballena.

En Rota no se ha decretado aún pero el Ayuntamiento ya ha comunicado que se espera que la bandera roja vuelva a todas las playas, a excepción de Galeones y Chorrillo.

En la jornada del martes se produjeron más de una veintena de rescates en las playas de Cádiz, El Puerto, Conil o Chiclana, todas ellas relacionadas con las corrientes y el fuerte oleaje que se está dando en el litoral debido a las mareas vivas de agosto en coincidencia con los efectos de la tormenta tropical Erin.

Ya ayer la bandera roja predominó en buena parte del litoral de la provincia, a excepción del Campo de Gibraltar, donde no se han registrado incidencias. Donde sí ha habido daños es en Los Caños de Meca, en Barbate, donde la fuerza de las olas destrozaron parte de una pasarela de madera y causaron daños en un chiriguito a pie de playa.