Las playas de la Victoria y la Caleta en Cádiz acogen el viernes un concurso de castillos de arena para menores

Menores haciendo figuras con la arena en la playa de la Caleta de Cádiz. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz celebrará este viernes 14 de agosto una nueva edición del tradicional concurso de figuras y castillos de arena en las playas de la Vitoria y la Caleta, una de las actividades incluidas en el programa municipal 'En verano, un mar de actividades'.

El concurso se desarrollará desde las 12,00 horas y de manera simultánea en la Playa Victoria, junto al módulo Malibú, y en la Playa de La Caleta, junto al módulo Caleta, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El objetivo es ofrecer a niños y niñas una propuesta lúdica que fomente su creatividad y disfrute del entorno de las playas gaditanas durante los meses de verano.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado que este concurso es una de las actividades "más esperadas del verano por los niños y niñas que disfrutan de nuestras playas", indicando que se quiere que "puedan jugar, crear y compartir un momento divertido en familia, dejando volar su imaginación y convirtiendo la arena en todo aquello que sean capaces de imaginar".

Bazán ha subrayado además que desde la Delegación de Juventud e Infancia se sigue apostando por una programación "gratuita, cercana y accesible", pensada para que tanto las familias gaditanas como quienes visita la ciudad puedan disfrutar de Cádiz y de sus playas a través de actividades de ocio saludable.

La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años y es gratuita, estableciéndose un máximo de 100 participantes entre las dos playas, 50 por cada ubicación.

El concurso estará supervisado por los monitores responsables de los talleres y actividades que se desarrollan de lunes a viernes en ambos espacios. Además, la propuesta está adaptada para menores con discapacidad, favoreciendo que todos los participantes puedan disfrutar de la actividad y desarrollar sus creaciones en igualdad de condiciones.

Durante la mañana, los participantes podrán utilizar cubos, palas, rastrillos y otros utensilios para construir sus figuras y castillos de arena. La actividad permitirá que cada menor dé rienda suelta a su imaginación y cree su propia obra.

A partir de las 13,00 horas se dará a conocer a las tres obras ganadoras en cada uno de los concursos. No obstante, desde la Delegación se ha recordado que todos los participantes recibirán un diploma de participación, con independencia del resultado del concurso.

Las personas interesadas pueden inscribirse y obtener más información en el módulo Malibú de la Playa Victoria y en la carpa de La Caleta.