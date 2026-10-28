El pleno de moción de censura en Algeciras comienza con un minuto de silencio por accidente de tren en Toledo

Inicio del Pleno de moción de censura en Algeciras. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno extraordinario de moción de censura del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha comenzado con un minuto de silencio por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. La sesión se ha iniciado con la presencia de toda la Corporación municipal a excepción del propio alcalde al que se le hace la moción, José Ignacio Landaluce, y dos de las concejalas que seguían en su equipo de gobierno, que no han asistido.

Cabe recordar que el pasado 12 de octubre se conoció la presentación de una denuncia --tras haber salido a la luz una primera presentada en septiembre-- de una mujer acusando al alcalde de Algeciras de una presunta agresión sexual. Esto derivó que 12 de los 15 ediles del PP presentaran un escrito pidiendo la dimisión del alcalde, mientras que tres de ellos se posicionaron en contra de esa situación.

Tras la insistencia de Landaluce de seguir en el cargo, los 12 concejales abandonaron el equipo de gobierno y presentaron una moción de censura, junto a Vox, contra el alcalde.

El desarrollo de la sesión está establecido y tasado en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y marca que el secretario general del Consistorio, José Luis López Guío, es quien ha abierto la sesión declarando la fórmula de sesión pública plenaria. Posteriormente, ha llamado a los integrantes de la Mesa de Edad, formada por la concejal más veterana de la Corporación, Juana Isabel Cid Vadillo, y el más joven, Álvaro Márquez Moreno, quienes ocupan la Presidencia y dirigen la sesión.

Se trata de la segunda moción de censura que se da en el Ayuntamiento de Algeciras, tras la celebrada en 1991, en el que un pacto de PP y PA arrebató la Alcaldía al PSOE y puso como alcalde al andalucista Patricio González.