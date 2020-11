La Policía Local de Algeciras desarrolla controles sobre furgonetas, camiones y autobuses en colaboración con DGT

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Algeciras, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ha desarrollado durante los días pasados varias campañas de controles sobre furgonetas, camiones y autobuses, según ha informado el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz.

El objetivo de las campañas se ha basado en controlar a los vehículos en aspectos tales como velocidad, alcohol y drogas, uso del cinturón de seguridad, horas de conducción y descanso, tacógrafo, exceso de peso, seguridad de la carga transportada, documentación del vehículo y conductor y defectos técnicos del vehículo.

Del resultado de estos controles, según una nota de prensa, se derivan datos tales como que han sido controlados 211 vehículos, de los que han sido denunciados 33, lo que representa el 15,63 por ciento del total.

Del total de las infracciones detectadas, el mayor número de ellas, once, corresponden a vehículos que circulaban con la obligatoria Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cumplida; otras nueve denuncias corresponden a unidades que no portaban toda la documentación exigida; tres de ellas estuvieron relacionadas con la seguridad en el transporte; una por conducir bajo los efectos de las drogas y otra por hacerlo tras haber consumido bebidas alcohólicas, y dos más por no hacer uso del cinturón de seguridad.

Muñoz ha destacado que el objetivo de estas campañas en prevenir en la medida de lo posible la siniestralidad vial "lejos del afán recaudatorio que algunos pueden presumir. Lo importante es que se pongan los medios que puedan evitar que se produzcan accidentes de tráfico, con el coste en vidas humanas que ello conlleva".