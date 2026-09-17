La Policía Local de Jerez denuncia a dos personas que estaban arrojando residuos en el polígono El Portal

Dos agentes de la Policía Local en la campaña de inspección por el vertido de residuos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) han interpuesto dos denuncias para propuestas de sanción a dirimir por los servicios jurídicos de Medio Ambiente en función de su tipología por vertido de escombros, enseres fuera del horario establecido en el Polígono Industrial El Portal.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, los hechos ocurrieron este miércoles entre las 8,00 y las 9,00 horas, cuando los agentes de la Policía Local localizaron a los infractores. En un caso por arrojar una gran cantidad de cartón en un contenedor orgánico cuando este material debe ser reciclado por su propia empresa, y en otro caso, tras hacer las comprobaciones oportunas tanto por los residuos depositados, que incluían grandes bolsas de plástico arrojadas en la vía pública, en cuyo interior había restos de maderas, cartones y pastos.

En este caso, a través del sistema de video-vigilancia se detectó la hora del vertido ilícito y que fue realizado tras haber sido transportado en una retroexcavadora hasta tal lugar del polígono.

El Ayuntamiento ha recordado que la Policía Local en coordinación con Medio Ambiente ha reforzado la campaña contra el vertido de residuos y enseres en la vía pública en horario indebido y fuera de los contenedores que se inició en septiembre de 2025 en todos los polígonos industriales de la ciudad, y que también se extiende al casco urbano.

El último avance en este sentido ha sido la presencia de 'drones' de Policía Local que se suman a los sistemas de video-vigilancia de Seguridad Vial y la colocación de señalización específica advirtiendo de las sanciones en caso de infracción a la Ordenanza Municipal.

En esta nueva señalética figura una inscripción que advierte de la prohibición de arrojar escombros o basura fuera de los lugares habilitados para ello y alerta expresamente de que se trata de una 'Zona videovigilada por dron policial', tecnología que permitirá obtener imágenes de los infractores para facilitar su identificación y posterior sanción.

Además, los carteles indican que las multas pueden alcanzar hasta los 3.000 euros para quienes sean sorprendidos realizando estas prácticas ilícitas, de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. Asimismo, también se recuerda el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el tratamiento de las imágenes captadas por estos medios aéreos.