La Policía Local de Jerez sorprende a otro 'taxista pirata' que recogió a dos pasajeros sin licencia

Archivo - Un agente de la Policía Local de Jerez de la Frontera junto a su vehículo, en una foto de archivo. - POLICÍA LOCAL JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Jerez han sorprendido a otro conductor que ejercía de 'taxista pirata' que recogió a dos pasajeros sin tener licencia para ello. Se trata de tercer caso de esta práctica en la ciudad en el último mes, según ha recordado el Ayuntamiento.

En una nota, ha explicado que los hechos ocurrieron en las inmediaciones de plaza del Caballo, cuando recogió a una pareja que estaba esperando un taxi. Tras dar el alto policial, se pudo comprobar que no tenía licencia para ejercer tal actividad, por lo que se interpuso la pertinente denuncia.

En cuanto a delitos contra la Seguridad Vial, la Policía Local ha abierto diligencias penales a cinco conductores por la comisión de presuntos delitos contra la Seguridad Vial, en tres casos por circular bajos los efectos del alcohol en la zona de Delicias, entorno de plaza del Caballo y zona centro, y en un caso, en los aledaños de Arlés, por conducir sin haber obtenido nunca el carnet para ello, imputándose delito como 'cooperador necesario' a la propietaria del turismo.

En otro caso, en zona centro, en una de las vías de acceso a San Miguel, los agentes identificaron al conductor de un turismo que circulaba bajos los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas.