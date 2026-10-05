La Policía Local de La Línea (Cádiz) retira 19 patinetes por incumplir la nueva normativa de Tráfico

Patinete eléctrico - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha retirado un total de 19 patinetes a sus propietarios por incumplir algunos de los preceptos contenidos en la nueva regulación sobre los Vehículos de Movilidad Personal, que entró en vigor el pasado 1 de octubre.

Los patinetes se han retirado durante los controles aleatorios realizados por la Policía Local tras la entrada en vigor de esta nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), además de interponerse 47 denuncias por diferentes infracciones, según ha informado el Ayuntamiento linense en una nota.

Las actuaciones más destacadas se han producido por la circulación por vías peatonales o hacerlo sin el uso del preceptivo casco de seguridad. Otras se han motivado por circular dos personas en los patinetes o no llevar elementos reflectantes ni luces por la noche.

Estos controles se llevan a cabo por toda la ciudad, tanto en el centro como en las barriadas, e inciden en los nuevos requisitos de conducción de estos vehículos de movilidad personal.

Al respecto, se ha recordado que se fija en 15 años la edad mínima para poder circular, además del uso del casco obligatorio y de chalecos reflectantes cuando se conduzca de noche o en condiciones de baja visibilidad, teniendo carácter permanente para los profesionales.

La nueva disposición establece la prohibición de circular por aceras, zonas peatonales, autopistas, autovías y travesías interurbanas, permitiéndose tan solo por las calzadas urbanas o carriles bicis.

La circulación bajo los efectos de alcohol o drogas podrá ser sancionada con multas que oscilan entre los 500 y 1.000 euros, y se multará con 200 euros el uso de teléfonos móviles o auriculares.

El Ayuntamiento ha recordado que no se requiere de permiso de conducción para los patinetes aunque apuntando que éstos están diseñados para una única persona, por lo que no se podrá transportar a un segundo ocupante.

Como requisitos técnicos de la nueva normativa se establecen, entre otros, la obligación de contar con el certificado de circulación, expedido por la Dirección General de Tráfico, un seguro de responsabilidad civil obligatorio y la inscripción obligatoria en el Registro de Vehículos de la DGT.