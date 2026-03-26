Policía Nacional desarrolla una operación por introducir droga en la prisión de Algeciras impregnadas en cartas

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional desarrollan desde primera hora de la mañana de este jueves varios registros domiciliarios en Algeciras (Cádiz) como consecuencia de una operación que investiga a personas por introducir droga impregnada en cartas dirigidas a internos del Centro Penitenciario de Botafuegos.

Según ha explicado la Policía Nacional, la investigación, denominada 'Operación Poeta', se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el consumo en prisión, derivado de la introducción de correspondencia impregnada en diferentes sustancias, había producido la muerte de varios internos en dicho centro penitenciario.

Hasta el momento no ha trascendido ni el número de domicilios registrados, ni la cantidad de personas investigadas, así como el método en el que impregnaban la sustancia estupefaciente en las cartas dirigidas a internos de la prisión de Algeciras.