La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en una finca de Rota (Cádiz) e interviene 686 kilos

Plantación de marihuana desmantelada por la Policía Nacional en Rota (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Rota (Cádiz) por su presunta participación en un delito contra la salud pública, en el marco de una investigación que ha permitido desmantelar una plantación de marihuana ubicada en una finca de la localidad e intervenir un total de 686 kilos de esta sustancia.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Rota, cuyas gestiones permitieron obtener indicios sobre la existencia del cultivo y su posible vinculación con una actividad de tráfico de drogas.

Durante las pesquisas, los agentes realizaron diversas comprobaciones para verificar la información recabada y determinar la posible implicación de las personas relacionadas con la plantación.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los indicios obtenidos fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, ante la que se solicitó autorización para efectuar la entrada y registro de la finca. Una vez concedida la autorización judicial, los agentes desplegaron un dispositivo policial para llevar a cabo el registro.

Durante la intervención, localizaron e intervinieron 686 kilos de marihuana y desmantelaron el cultivo.

La operación se ha saldado con la detención de las dos personas por su presunta relación con los hechos investigados y las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial competente.