Intervenida una tonelada de cocaína al abortar un alijo en una barca recreativa en aguas de Chipiona (Cádiz)

Fardo de cocaína hallada en una barca recreativa en aguas de Chipiona (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ
CHIPIONA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido una tonelada de cocaína al abortar un alijo de esta sustancia que pretendía introducirse a bordo de una barca recreativa en aguas de Chipiona.
En un comunicado, el Instituto Armado ha detallado que en el operativo se han aprehendido 28 fardos de distintos tamaños y peso, que han arrojado un total de 1.015 kilos de cocaína.
La intervención se realizó durante la tarde de este pasado lunes, 12 de octubre, frente a la costa de Chipiona, sin que se haya informado de detenciones al respecto, ya que la operación continúa abierta.p