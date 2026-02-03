Policías nacionales ayudan a nacer a un bebé en una vivienda de El Puerto (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de El Puerto de Santa María-Puerto Real (Cádiz) han asistido con éxito en la madrugada del pasado 30 de enero al nacimiento de un bebé en un domicilio de la localidad portuense, donde una mujer se puso de parto y no hubo tiempo de ser trasladada al hospital.

Los hechos ocurrieron sobre las 01,35 horas cuando varios agentes uniformados se encontraban realizando labores propias de su cargo en una intervención policial previa y se les acercó un hombre en estado de nerviosismo y solicitando ayuda urgente para una amiga que se encontraba de parto en su vivienda, ha indicado la Policía en una nota.

Ante la gravedad de la situación y la presencia de varias dotaciones policiales en el lugar, los agentes se dirigieron de inmediato al interior del domicilio, donde localizaron a una mujer tumbada en el suelo, llorando y con fuertes dolores abdominales, compatibles con un parto inminente. De forma inmediata, se solicitó apoyo al resto de agentes que permanecían en la vía pública para prestar auxilio.

Instantes después, la mujer comenzó a manifestar a viva voz que el bebé estaba a punto de nacer, colocándose en posición de parto mientras los agentes se preparaban para asistirla en estos momento. Así, siguiendo las indicaciones de los policías, la pareja de la parturienta se situó detrás de ella para recepcionar al recién nacido y evitar posibles golpes.

Durante la intervención, uno de los agentes mantuvo comunicación constante con los servicios sanitarios, recibiendo instrucciones precisas sobre cómo proceder en cada momento. Finalmente, a las 01,43 horas, el bebé fue alumbrado con éxito, presentando pulso correcto.

Siguiendo las indicaciones sanitarias, se colocó al bebé en posición de "piel con piel" sobre el pecho de su madre, siendo ambos arropados con toallas por los agentes y posteriormente acomodados en un sofá para mayor comodidad y seguridad.

Minutos más tarde se personaron en el domicilio los servicios sanitarios, quienes tras una primera asistencia confirmaron que tanto la madre como el bebé se encontraban en perfecto estado, y felicitando a los agentes por la actuación realizada.

Seguidamente, el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) procedió al traslado de ambos al Hospital Santa María del Puerto.