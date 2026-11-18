María José García-Pelayo en un acto con mayores. - PP

SAN JOSÉ DEL VALLE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP al Congreso por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha afirmado que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en la visita que realizó este martes por la provincia "demostró el uso electoral de las pensiones, meter miedo y utilizar a los pensionistas cada vez que hay campaña es una de las banderas de un PSOE desnortado, errante y aterrado ante la certeza de que van a perder el próximo 29N".

"En el PP lo tenemos claro y, tal y como dice Alberto Núñez Feijóo, no vamos a jugar con los pensionistas, sino que vamos a blindar el sistema público para que sea sostenible también para sus hijos y para sus nietos", ha asegurado en una nota la candidata del PP, que ha recordado que "en la provincia hay 240.000 pensionistas y todos ellos merecen el mayor de los respetos tras haber aportado lo mejor de sí a la sociedad durante décadas".

Así, ha defendido "el firme compromiso del PP de garantizar las pensiones y actualizarlas cada año conforme al IPC tras llegar a la presidencia del Gobierno" y ha añadido que "la revalorización anual de las pensiones con el IPC supone vincularlas al coste de la vida, lo que significa hacerlas útiles y válidas para que los pensionistas vivan con dignidad, siendo éste un compromiso sagrado y la prioridad número uno del futuro Gobierno".

García-Pelayo también ha destacado que, desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía en enero de 2019, "en el balance de las políticas sociales en la comunidad se ha disfrutado de un aumento histórico de las partidas presupuestarias y las nuevas leyes aprobadas".

Así, ha señalado el récord en el presupuesto del Gobierno andaluz en el gasto destinado a servicios públicos esenciales. "Unos datos dejan completamente en evidencia a Montero que tuvo la desfachatez de decir que la Junta de Andalucía ha recortado estas políticas", ha manifestado García-Pelayo, que ha añadido que "si ella y sus compañeros de desgobierno hubieran hecho sus deberes no tendrían que ir estos días por toda España faltando a la verdad y quedando en evidencia ante los ciudadanos".

"Los datos son los datos y la atención a la dependencia ha sido uno de los focos centrales de reforma administrativa y financiera y la partida destinada a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha pasado de unos 1.190 millones en 2018 a superar los 3.300 millones de euros en las cuentas de 2027, con un aumento del 178%", ha apuntado.

En el ámbito de la dependencia, García-Pelayo ha destacado que "el sistema de atención a la dependencia en la provincia de Cádiz alcanza un máximo histórico de 48.421 personas beneficiarias con prestación efectiva". Igualmente, la candidata ha afirmado que el Gobierno del PSOE "sólo pone el 30% del coste de la Ayuda a Domicilio mientras que en el PP somos perfectamente conscientes de que la Administración central debe hacerse cargo del 50%, tal y como haremos una vez en el Gobierno de España".

"En política, obras son amores y en el PP lo demostramos a diario por toda España ante un Gobierno en funciones que sólo es capaz de reaccionar tarde, mal y a la carrera tras no hacer absolutamente nada durante ocho años de inacción absoluta", ha concluido.