PP afea al PSOE que "no defienda a Jerez" por la falta de inversiones del Gobierno para su aeropuerto

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha afeado que el PSOE "no defienda" a esta localidad y "justifique" que el Gobierno de Pedro Sánchez "vuelva a dejar a un lado" la ampliación de la pista del aeropuerto en el plan de inversiones de Aena anunciado ayer. "Es absolutamente lamentable", han criticado.

En una nota, el PP se ha dirigido a la diputada del PSOE por Cádiz y exalcaldesa, Mamen Sánchez, quien ha señalado este viernes que una ampliación de la pista, "con un coste de 47 millones de euros, solo se estudiaría si alguna compañía aérea comunica a Aena su intención de operar un vuelo de largo radio".

Los populares han lamentado esta postura, asegurando que "no es nueva" porque "cada vez que Mamen Sánchez y el PSOE de Jerez tienen la oportunidad de elegir entre Jerez o Pedro Sánchez, siempre defienden a su líder y dejan tirados a los jerezanos".

"¿Cómo es posible que el PSOE de Jerez defienda que se castigue y se traicione a Jerez? ¿Tan poco le duele Jerez a los socialistas que son capaces hasta de defender que está bien que Jerez se quede sin la necesaria ampliación de la pista mientras se anuncian inversiones millonarias a otros aeropuertos para ampliarlos?", se han preguntado desde el PP.

A este respecto han sostenido que la decisión del Gobierno de España de no ampliar esta pista es una decisión "absolutamente injusta y discriminatoria" que "debería contar con el rechazo unánime de todos los grupos políticos, como ya lo tiene de las distintas organizaciones empresariales y sociales".

No obstante, han advertido, "al PSOE de Jerez le duele más el sueldo que Jerez, y son capaces de defender que es bueno que las inversiones no vengan a nuestra ciudad con tal de no levantar la voz y molestar a su jefe".

El PP de Jerez ha puesto de manifiesto con todo esto que el Gobierno de Pedro Sánchez "cada vez que puede, traiciona a Jerez", algo que a su juicio "ya lo hizo cuando decidió paralizar el desdoble de la Nacional IV a la altura de la provincia de Sevilla, una obra que el PP había dejado presupuestada y comenzada, lo hizo proyectando el tercer carril de la AP-4 solo en la provincia de Sevilla y vuelve a hacerlo ahora con el aeropuerto".

La formación política ha lanzado un mensaje a los jerezanos de que "ni desde el PP ni desde el gobierno local --también del PP-- vamos a callar ante este desprecio", asegurando que defenderán "hasta el final" que las inversiones lleguen a Jerez y que el Gobierno de Sánchez "deje de perjudicar ni ahogar a nuestra ciudad".