El PP en el Ayuntamiento de Cádiz exige un plan estatal para la erradicación del alga asiática

Archivo - Alga invasora en la orilla de una playa de la provincia de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una propuesta que se debatirá en el Pleno ordinario que se celebrará este jueves para instar al Gobierno de España, en coordinación con la Junta de Andalucía y el resto de comunidades autónomas afectadas, a elaborar y aprobar con carácter urgente un Plan Estatal de Erradicación, Mitigación e Investigación del Alga Asiática.

Según ha indicado en una nota, también solicita que este plan incluya, además de una financiación estatal específica para su retirada y gestión, la necesaria investigación científica y posible erradicación en origen, seguimiento medioambiental y valorización sostenible del residuo, incluyendo en su caso, la posterior comercialización del mismo cuando sea técnicamente viable.

En este sentido, el PP asegura en su moción que desde hace ya una década que apareció en la costa gaditana el alga invasora Rugulopterix Okamurae ha provoca "efectos muy perjudiciales" en las playas y en el sector pesquero, incidiendo, además de manera especialmente virulenta en la actual temporada estival. "Una situación compleja que obliga al Ayuntamiento de Cádiz a hacer un esfuerzo tremendo en la recogida diaria de estos residuos", añade.

Asimismo, el PP recuerda que en el Pleno de Cádiz "también se ha advertido en varias ocasiones sobre el peligro que constituye para la economía de la provincia el alga asiática por su rápida extensión por las costas".

Además, advierte que la magnitud alcanzada supera claramente el ámbito de actuación de las administraciones locales, afectando a espacios integrados en el dominio público marítimo-terrestre, "por lo que es necesario que el Estado asuma un papel activo en la gestión de esta amenaza ambiental, estableciendo una efectiva coordinación con los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas, impulsando un plan estatal específico".