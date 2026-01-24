PP de Cádiz pedirá en el Pleno de Diputación al Gobierno central que deje de "castigar" a los autónomos

Archivo - Edificio de la Diputación Provincial de Cádiz. Imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz pedirá en una moción en el próximo Pleno ordinario de la Diputación provincial el día 28, que el Gobierno central deje de "castigar" a los autónomos. Además, el PP instará al Ejecutivo Central a cumplir con los compromisos adquiridos con el sector en 2023 y exigirá que se aplique de manera "inmediata" el régimen de franquicia de IVA establecido por la directiva europea.

Según ha informado el PP de Cádiz en una nota, en virtud de esta norma, los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año "estarían exentos de cobrar y declarar el IVA en sus facturas". La provincia de Cádiz concluyó 2025 con 67.700 personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La mayoría son pequeños comerciantes, profesionales y emprendedores que "sostienen buena parte del tejido económico y social en los municipios", ha indicado el PP.

Así, los populares han señalado que "en lugar de propiciar condiciones fiscales y burocráticas que fomenten la actividad de un sector que genera empleo y riqueza, el Gobierno de España decidió subirles las cuotas". Pero, la presión de los trabajadores y del PP obligó al Gobierno a rectificar", ha afirma el portavoz popular en Diputación, Juan José Ortiz.

En este sentido, Ortiz ha destacado que "los compromisos adquiridos por el Gobierno de Sánchez con los autónomos en 2023 no se están cumpliendo". En definitiva, unas mejoras fundamentales para los trabajadores por cuenta propia que reforzarían su protección social, la pluriactividad o la conciliación, además de simplificar los trámites burocráticos", ha subrayado.

De este modo, el portavoz de los populares en Diputación ha considera "imprescindible" que España aplique el IVA franquiciado, o régimen de franquicia. Se trata de un sistema de tributación del Impuesto sobre el Valor Añadido promovido por la Comisión Europea que permite a autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000euro, no tener que repercutir el IVA a sus clientes en sus facturas.

Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), los autónomos invierten una media de 200 horas al año exclusivamente dedicadas a realizar trámites con las administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Así, "el IVA franquiciado sería una ayuda vital para estos trabajadores que les ahorraría gestiones administrativas y fiscales", ha añadido. En definitiva, "un tiempo que ganarían para dedicarlo a su actividad económica y al no tener que pagar el IVA, ganarían en competitividad porque podrían ofrecer unas tarifas más competitivas respecto a las grandes empresas", ha asegurado Ortiz.

En esta línea, ha explicado que esta medida debió entrar en vigor el 1 de enero de 2025, pero España no lo han implementado. "Sánchez y los suyos vuelven a incumplir las normas y a ignorar una directiva europea que beneficiaría en la provincia a miles de trabajadores".

La moción que se debatirá en Pleno incide en que "no es el momento para castigar más al tejido productivo, más bien todo lo contrario". Hay que acompañar, proteger y dar facilidades a quienes mantienen la actividad económica en "épocas de incertidumbre como la actual".

Por último, el PP ha resaltado que la Diputación no puede "permanecer ajena a esta amenaza para autónomos de la provincia y que debe expresar su rechazo al infierno fiscal y burocrático al que le somete el Gobierno de Sánchez", ha concluído Ortiz.