PP de Cádiz pide a Aena un refuerzo de aviones con Madrid desde Jerez tras suspensión de trenes por accidente en Adamuz

CÁDIZ 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha reclamado que se incluya a la provincia de Cádiz en el refuerzo de conexiones aéreas con Madrid anunciado con motivo de la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, pidiendo al Ministerio de Transportes y a Aena que lideren "urgentemente" acciones para que se aumenten las frecuencias de vuelos desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera con Madrid y Barcelona.

En una nota, el PP ha advertido de que la provincia se ve "seriamente afectada" por el corte de las conexiones ferroviarias tras el accidente mortal en Adamuz (Córdoba), al colisionar un tren Iryo con un Alvia, provocando la muerte por el momento de 43 personas. Debido a esto, una docena de trenes entre Cádiz, Algeciras y Madrid se han quedado sin servicio "sine die".

Para el diputado nacional, Miguel Sastre, y la senadora, Teresa Ruiz-Sillero, la solución ofrecida por el Ministerio dentro del Pan Alternativo de Transportes, adelantado por el ministro Óscar Puente, pasa por ofertar un viaje diario en cada sentido por vía convencional entre Cádiz y Madrid o el transporte por autobús, algo que en su opinión "dificulta y alarga considerablemente los tiempos de viaje".

"Si la provincia de Cádiz ya sufre normalmente de importantes carencias de conectividad, la situación se ha agravado especialmente con las limitaciones en el sistema ferroviario, por lo que no entendemos que se olvide a la provincia de Cádiz a la hora de reforzar el transporte aéreo", han señalado.

Los representantes del PP han defendido que el aeropuerto de Jerez y la provincia de Cádiz dispongan de un aumento de frecuencias "que sí se ha puesto en marcha en los aeropuertos de Sevilla y Málaga", y han abogado por un "diálogo" entre el Gobierno de España y las aerolíneas Iberia y Vueling, para que la provincia gaditana "no quede aislada".

En ese sentido, han solicitado que Aena ponga "todos los medios" para incrementar los vuelos, planteando el que se ofrezcan "las medidas necesarias" a las compañías privadas que operan en este aeropuerto de la provinia, como por ejemplo, una rebaja de tasas o el aumento de "slots" si fuera necesario, para que aumenten sus vuelos "tras la tragedia ferroviaria que tiene incomunicada por tren a una parte de Andalucía entre la que se encuentra también la provincia de Cádiz".

Ante esto, los representantes populares han registrado una pregunta en el Congreso y en el Senado para saber cuál es el motivo por el cual el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha impulsado el aumento de las conexiones aéreas entra Cádiz y Madrid reforzando el número de vuelos con destino y origen en el aeropuerto de Jerez".