PP critica que el Nudo de Tres Caminos en Cádiz se sitúa en un 41% de ejecución "después de tres años de obras"

María José García-Pelayo, Miguel Sastre y Bruno García atienden a los periodistas en el Nudo de Tres Caminos. - PP

PUERTO REAL (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El PP ha criticado que la obra del Nudo de Tres Caminos, que inicialmente tenía un plazo de ejecución de tres años y medio y que debía acabar dentro en marzo de 2027, "apenas tiene un grado de ejecución de poco más del 40%" según la información facilitada por el Portal de Transparencia el pasado mes de octubre en la que se especifica que en concepto de certificaciones de obra se han abonado 38,9 millones de euros, "un 41% del presupuesto inicial de 94,6 millones".

En una nota, el PP ha señalado que los números uno y dos de la candidatura al Congreso, María José García-Pelayo y Miguel Sastre, junto al presidente provincial, Bruno García, han mostrado en una comparecencia en la zona su "preocupación por el importante retraso" que acumula esta obra y la "incertidumbre sobre cuándo podrá entrar en servicio" una infraestructura "fundamental" para mejorar las comunicaciones de la Bahía de Cádiz.

A juicio de García-Pelayo, el proyecto de Tres Caminos "está salpicado por mala gestión en las infraestructuras por parte de Gobierno" y lo ha calificado como "el monumento a la chapuza del PSOE".

Por su parte, Miguel Sastre ha recordado que el proyecto comenzó su tramitación en 2012, con la redacción del trazado, obtuvo la declaración de impacto ambiental en 2018 y alcanzó la fase de proyecto de construcción en 2022. "Sin embargo desde entonces, la actuación ha acumulado dificultades que ponen en cuestión el cumplimiento de los plazos inicialmente previstos", ha incidido.

Además, ha apuntado las "incógnitas" que hay sobre el futuro de la obra, "al estar aún pendiente un modificado de obra del que no hay ninguna información detallada sobre el alcance de las actuaciones necesarias, los nuevos costes y las garantías de seguridad de la infraestructura".

En ese sentido, Sastre ha criticado el "oscurantismo" del Ministerio de Transportes sobre este proyecto y la "nula información" que ha aportado a todas las preguntas que los diputados y senadores populares gaditanos han realizado estos años sobre el desarrollo de las obras.

Por ello, García-Pelayo ha reclamado al Gobierno de España que dé explicaciones antes de que finalice la legislatura sobre el estado real de las obras. "No sabemos cuándo se va a reanudar, tampoco en qué condiciones se va a retomar, ni qué coste va a tener finalmente, pues ya se apunta a que se va a elevar a unos 115 millones de euros".

Igualmente, ha defendido la necesidad de realizar una auditoría de la gestión de esta infraestructura "para esclarecer qué ha ocurrido y determinar las decisiones necesarias para garantizar su conclusión".

La candidata ha insistido en que "debe ser una prioridad que el Nudo de Tres Caminos se termine cuanto antes, con todas las garantías técnicas y de seguridad, y que la provincia de Cádiz cuente finalmente con una infraestructura esencial para mejorar la conexión entre municipios y la movilidad de miles de ciudadanos", por lo que ha reclamado "transparencia, responsabilidad y soluciones".

García-Pelayo ha contrapuesto "el monumento a la chapuza del PSOE" en la obra del Nudo de Tres Caminos con el "ejemplo de eficacia demostrado por la Junta de Andalucía con la finalización de las obras del TramBahía y la pasarela situada en el entorno". "Uno sin ejecutar y con muchas dudas sobre su futuro y otro ejecutado después de muchos años de incumplimientos por el PSOE", ha afirmado.

"Dos obras de infraestructura muy importantes ponen en evidencia de manera clara que, por parte del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía tenemos un Gobierno que está comprometido en impulsar la provincia de Cádiz y en dar solución a los problemas históricos y, por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez que lo único que va a hacer es dejarnos la provincia empantanada", ha añadido.