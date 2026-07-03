El PP exige al alcalde de Vejer (Cádiz) "diálogo" y señala que permanecerán en la oposición "trabajando por los vecinos"

El presidente del PP en Vejer, Pepe Ortiz, en las últimas elecciones autonómicas. - PP

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente local del PP en Vejer de la Frontera (Cádiz), José Ortiz, ha afirmado que el Ayuntamiento de la localidad "atraviesa una de las mayores crisis políticas de los últimos años con una situación que afecta directamente a la gobernabilidad del pueblo", tras la dimisión de la primera teniete de alcalde del equipo de gobierno. "La realidad es que la oposición suma más concejales que el partido que gobierna", ha recordado antes de afirmar que el PP estará "en la oposición, a la altura de las circunstancias y trabajará con responsabilidad por el interés de los vecinos", por lo que ha exigido al alcalde "diálogo".

Cabe recordar que en las últimas elecciones municipales de 2023 ganó el PSOE con nueve concejales frente a los ocho obtenidos por el PP, lo que hizo que recuperara la Alcaldía después de varios mandatos en manos del PP. La dimisión de la hasta ahora primera teniente de alcalde hace que PSOE y PP tengan ocho concejales cada uno y sea ella quien decante la balanza en el Pleno.

Ortiz, en un comunicado en sus redes sociales recogido por Europa Press, ha achacado la "crisis" a "la forma de gestionar del actual alcalde, Antonio González", asegurando que "era un secreto a voces y después de más de tres años de mandato marcados por la falta de gestión, la dimisión de quien fue uno de los grandes fichajes del alcalde era una posibilidad cada vez más evidente".

Asimismo, ha afirmado que la edil dimitida, Dolores de Melo, "ha acusado públicamente al alcalde de injerencias en las delegaciones que tenía encomendadas, entre ellas El Palmar, los núcleos rurales, Salud y Playa. "Antonio González, tan acostumbrado a culpar a otros de los problemas, debe asumir que esta crisis es consecuencia de su propia gestión", ha añadido.

Asimismo, tras apuntar que "la oposición suma más concejales que el partido que gobierna", a menos de un año de las elecciones ha exigido al alcalde "diálogo, humildad y menos prepotencia para alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante los asuntos importantes para Vejer". "Desde la oposición estaremos, como siempre, a la altura de las circunstancias y trabajaremos con responsabilidad por el interés de nuestros vecinos", ha asegurado el presidente local del PP.