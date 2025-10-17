PP, sobre el fracaso de la OPA de BBVA al Sabadell: "La palabra última la han tenido los accionistas y esa es la clave"

BARBATE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado este viernes sobre el fracaso de la OPA de BBVA a Banco Sabadell que la "palabra última la han tenido los accionistas" de esta última entidad y esa es "la clave" de todo este proceso que se ha desarrollado.

En declaraciones a los medios de comunicación en Barbate (Cádiz), Gamarra ha señalado que, evidentemente, el mercado tiene sus reglas y, sobre todo, los accionistas "tienen la última palabra y esta es la clave de lo que hay que ver en esta operación".

Ha señalado que España es un país con "una libertad de mercado que es evidente" y necesaria, porque es uno de los principios que está en la Constitución, y, por tanto, "los poderes políticos no deben entrometerse en actuaciones que tienen que formar parte del mercado".

Gamarra ha insistido que la "palabra última la han tenido los accionistas" y hay que respetarlo. "Los accionistas deciden al final sobre el futuro de las empresas de las que forman parte en base a las propias reglas del juego del mercado", ha dicho.