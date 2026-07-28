PP pedirá al Gobierno en el Pleno en Cádiz que levante la prohibición para la construcción del hotel de Puerto América

Archivo - Puerto América - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una propuesta para el Pleno ordinario de este mes de julio para solicitar al Gobierno de España que, a través del Consejo de Ministros, levante la prohibición de construcción hotelera en dominio público portuario, previsto en el edificio Ciudad del Mar, en Puerto América.

Además, según ha indicado en una nota, exige que garantice un calendario "que permita una ágil resolución de este expediente, asegurando la viabilidad de una iniciativa estratégica para la economía, el empleo y el desarrollo urbano de la ciudad de Cádiz".

El PP recuerda en su moción que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) aprobó recientemente la declaración de interés general del proyecto de construcción y explotación de la instalación destinada a uso hotelero, comercial, de restauración y servicios asociados en la zona portuaria de Puerto América, en el puerto de Cádiz.

La declaración aprobada "fundamenta el interés general de la actuación por su contribución a la regeneración urbana de la zona, su impacto económico y social, la creación de empleo y su capacidad para reforzar la oferta turística y congresual de la ciudad", asegura el PP, que reivindican que con este proyecto se van a generar más de 150 empleos directos y 300 indirectos y que ya cuentan con promotor, diseño, respaldo institucional y, esta declaración.

Asimismo, añaden que el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó por unanimidad en 2022 la modificación puntual del PGOU para excluir el edificio Ciudad del Mar del Catálogo de Bienes Protegidos, con el fin de permitir su uso hotelero en el entorno de Puerto América.

"Corresponde, por tanto, ahora, al Consejo de Ministros levantar la prohibición de construcción hotelera en dominio público portuario, requisito imprescindible para permitir el inicio de las obras y materializar la actuación prevista que permitirá, en esta zona estratégica de la ciudad, su desarrollo urbanístico y transformación, reforzando el proceso de integración puerto-ciudad", concluyen.