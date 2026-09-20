El PP presenta en el Congreso diferentes preguntas al Gobierno sobre sus acciones contra el narcotráfico en Cádiz

Archivo - Embarcación con 370 garrafas de gasolina intervenido en la desembocadura del río Guadalete. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en el Congreso ha presentado varias preguntas al Gobierno, con ruego de contestación escrita, en relación a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, interesándo por saber cuestiones como el número de narcolanchas que han sido intervenidas en la provincia en los últimos cinco años o las investigaciones por blanqueo de capitales vinculadas al narcotráfico que se han desarrollado en la provincia y evolución que aprecia el Gobierno en este tipo de delitos.

Entre la batería de preguntas que el PP ha presentado al Gobierno, se interesa por conocer qué medidas tiene previstas para reforzar la lucha contra el narcotráfico en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota y El Puerto de Santa María, así como qué actuaciones específicas se están desarrollando para reforzar la vigilancia de puertos y zonas costeras de la provincia de Cádiz, qué organismos participan en dicha coordinación o qué inversiones se han realizado desde 2023.

Asimismo, pregunta al Gobierno qué evaluación realiza el Gobierno sobre la evolución de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico con presencia en la provincia de Cadiz, qué cambios aprecia en su estructura, capacidad logística y ámbito de actuación durante los últimos cinco años o cuántas organizaciones criminales han sido desarticuladas o neutralizadas en dicho periodo.

También se interesa por la evaluación que hace el Gobierno de los resultados obtenidos por el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar desde su implantación o qué indicadores utiliza el Ministerio del Interior para evaluar su eficacia.