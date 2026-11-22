PP pide Zona Económica Especial para que el Campo de Gibraltar pueda competir "en igualdad de condiciones". - PP

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP al Senado por la provincia de Cádiz y alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz, ha manifestado que el desarrollo de una Zona Económica Especial (ZEE) para el Campo de Gibraltar es una de las grandes apuestas del partido "para reforzar la competitividad de la comarca, atraer nuevas inversiones y generar oportunidades de empleo".

Así lo ha defendido durante una visita a las instalaciones de TTI Algeciras, en el Puerto de Algeciras. Ha puesto en valor el papel estratégico que desempeñan las instalaciones portuarias algecireñas y la importancia de contar con empresas capaces de competir en los mercados internacionales, destacando que el Puerto de Algeciras constituye uno de los principales motores económicos de la provincia y una infraestructura fundamental para las conexiones comerciales entre Europa, África y América.

En este sentido, Muñoz ha defendido que "no podemos conformarnos con tener uno de los puertos más importantes de Europa si después nuestras empresas tienen que competir en condiciones menos favorables que las de otros territorios de nuestro entorno. El Campo de Gibraltar necesita herramientas que permitan aprovechar todo su potencial y convertirlo en más actividad económica, más inversiones y más puestos de trabajo".

El candidato ha situado la Zona Económica Especial como una de las iniciativas fundamentales para alcanzar ese objetivo, defendiendo que el Partido Popular impulsará su desarrollo desde el Gobierno de España, trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos, la Cámara de Comercio y el tejido empresarial para avanzar en su implantación.

"Tenemos que dar un paso adelante. Gibraltar cuenta con un modelo económico y fiscal diferenciado y, al otro lado del Estrecho, Tánger Med se ha convertido en un enorme polo logístico e industrial gracias a una apuesta estratégica de Marruecos. Mientras tanto, el Campo de Gibraltar, con unas instalaciones portuarias de primer nivel y una extraordinaria capacidad industrial y logística, no puede seguir afrontando esta competencia sin instrumentos que refuercen su posición", ha señalado.

Muñoz ha recordado que la propuesta de la Zona Económica Especial cuenta con el respaldo del tejido empresarial y que la Cámara de Comercio de la Bahía de Algeciras ya ha elaborado un estudio de viabilidad que constituye una base de trabajo para avanzar en esta iniciativa.

Por ello, ha defendido que el próximo Gobierno de España debe asumir un papel activo, promoviendo el diálogo institucional y empresarial y avanzando en el análisis de su viabilidad jurídica, económica y fiscal, así como en su encaje dentro de la normativa europea.