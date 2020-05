El presidente de AJE Cádiz exige "ayudas de calidad que realmente lleguen al joven empresario"

CÁDIZ, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Cádiz, Daniel Sánchez Ayala, ha manifestado que ve las medidas impulsadas hasta ahora por las administraciones como "mejorables". Así, ha exigido "ayudas de calidad que realmente lleguen al joven empresario".

En este sentido, en una entrevista concedida a Europa Press, Sánchez Ayala ha puesto como ejemplo las moratorias, señalando que no cree que sean la solución. "No pagas ahora, pero tu deuda se está acumulando. Lo más probable es que si no hay trabajo, no se mueva la economía, pero sí se están acumulando los pagos, las deudas, por las deudas no se paran, eso crece, es imparable", ha explicado el presidente de los jóvenes empresarios, que ha afirmado que "sería lo más lógico paralizar los pagos si la economía está parada".

Asimismo, ha pedido a las administraciones "más ayuda, información y mejor gestión". Para Sánchez Ayala, "se debe dar información cohesionada, de nada sirve que lo deje en el aire porque luego llamas a las bancos y cada uno te dice una cosa distinta". Además, ha criticado que "para adherirte a un préstamo ICO te tienes que llevar de regalo un seguro, como si no tuviéramos ya bastante".

El presidente de AJE Cádiz ha exigido "ayudas de calidad que realmente lleguen al joven empresario" y ha argumentado que "no pedimos una ayuda llegada del cielo, pedimos una respuesta a toda nuestra contribución realizada en el pasado".

En cuanto a la situación de los asociados, el presidente de AJE Cádiz ha manifestado que "algunos dicen que no saben cuánto aguantarán". En este sentido, ha añadido que "ahora con las nuevas fases hay establecimientos hoteleros o de restauración que no podrán abrir porque con la nueva medida hay algunos que servirán solo a dos mesas y económicamente es difícil de asumir, no es viable".

Por ello, ha pedido que se tramiten ERTE, "porque si no nos vemos abocados al despido de nuestros trabajadores". "Conforme acabe el Estado de Alarma debe haber una desescalada progresiva, en todos los aspectos, laboral y empresarialmente, conforme vayamos desescalando se irá contratando personal, pero no podemos abrir tal y como cerramos con el mismo número de trabajadores porque no tenemos el mismo volumen de trabajo", ha añadido Sánchez Ayala, que ha afirmado que "no pedimos subvenciones, sino facilidades, eliminación de trabas, de pagos que ahora son injustos".

Finalmente, sobre las soluciones, el presidente de AJE Cádiz tiene claro que "una de ellas es contar con el empresariado, no tomarlo como enemigo y lo segundo es proveer de equipos de protección individual no solo a los hospitales, si no a las empresas, debemos protegernos para proteger a los clientes, a la sociedad".

"Hay muchas empresas que ya están comprando test para sus trabajadores, por qué el Gobierno no lo hace con el resto de la sociedad", ha manifestado Sánchez Ayala, que ha añadido que "debemos remar a una y reactivar la economía con la ayuda de todos, pero si cada uno va por un lado, mal andamos".