Las primeras unidades de la Policía Local de Jerez (Cádiz) se instalarán en la nueva Jefatura a finales del mes de junio

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, ha realizado una visita técnica a la nueva Jefatura de la Policía Local, que entrará en funcionamiento de manera gradual desde finales del mes de junio con las primeras unidades de la Sala de Tráfico y Sala de Radio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Sánchez ha informado sobre la culminación de las últimas gestiones en curso y la dotación de nuevos recursos en materia de seguridad, como es la incorporación de seis nuevos coches Renault Arkana híbridos que empiezan a patrullar las calles de Jerez. De este modo, ya son 14 los coches nuevos de los que dispone la Policía Local a lo que se suman nueve motocicletas, tres de ellas eléctricas.

Asimismo, la alcaldesa ha informado sobre las condiciones del contrato de renting de los nuevos vehículos que alcanza los 350.000 euros, a razón de 90.000 euros al año, incluyéndose el mantenimiento durante cuatro años con opción a adquirirlos pasados este tiempo. Por otro lado ha anunciado la firma durante esta jornada del contrato para la llegada del mobiliario a la Jefatura de Policía Local.

En cuanto a las gestiones que se están culminando, la alcaldesa ha explicado que ya solo falta habilitar el acceso a Internet, la activación del ascensor y labores de limpieza. De este modo los agentes se irán incorporando al equipamiento por unidades, conforme se vaya terminando la instalación del mobiliario. Primero vendrá Tráfico y la Sala de Radio, ha indicado.

A juicio de Mamen Sánchez, esta jefatura "es una prueba de cómo se ha pasado del abandono y la ruina del PP a los avances y la conclusión de proyectos estratégicos en estos ocho años". Igualmente ha señalado que "se ha invertido 3.625.000 euros y en los cuatro años que estuvo la señora Pelayo, en contestación a la rueda de prensa que hicieron este miércoles aquí, no hicieron absolutamente nada".

"No rescindieron un contrato que este Gobierno ha rescindido y costó más de 200.000 euros rescindirlo, no hicieron la reurbanización, no terminó la comisaría ni tampoco el mobiliario. El PP dejó muchos pufos, proyectos inacabados, reflejo de un modelo de gestión errática y dañina", ha concluido.