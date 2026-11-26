El detenido por la muerte de su pareja en Chiclana, en dependencias de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Chiclana de la Frontera (Cádiz), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado este jueves, a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido como presunto autor de la muerte de su pareja sentimental, Gloria Vallejo, el pasado mes de octubre en Sancti Petri.

Inicialmente, se le atribuye al detenido un presunto delito de homicidio, como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La jueza ha tomado esta decisión al considerar que existe riesgo de fuga y también riesgo de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La víctima, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 18 de octubre semienterrado en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri, con evidentes signos de muerte violenta, figuraba en el sistema Viogen en un caso activo con su actual pareja y presunto homicida, aunque desde el TSJA se ha indicado que no consta la existencia de denuncias judiciales hacia el presunto agresor.

Las actuaciones que se llevaron a cabo desde el momento en que se identificó el cadáver por parte de los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, apuntaban a su actual pareja como presunto responsable de su muerte.

Este pasado miércoles 25 de noviembre, la Guardia Civil detenía en Chiclana a la pareja de Gloria Vallejo como presunto autor del crimen, además de registrar su domicilio. En la mañana de este jueves ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.