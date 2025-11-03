A prisión el dueño de un quiosco próximo a un colegio de San Roque (Cádiz) acusado de vender droga

Droga y dinero incautado al desmantelar un punto de venta de droga en un quiosco de San Roque (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

SAN ROQUE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El propietario de un quiosco ubicado en el interior de un parque de San Roque (Cádiz), a unos 50 metros de un colegio de Primaria, ha ingresado en prisión como presunto responsable de vender droga desde su establecimiento, en concreto, MDMA.

En una nota, la Guardia Civil de Algeciras ha explicado que agentes del Puesto Principal de San Roque han desmantelado "un importante" punto de venta de drogas en la Estación de San Roque. La investigación se inició tras tener conocimiento de que se estaba produciendo una actividad sospechosa en un quiosco de la localidad, próximo a un colegio.

Las gestiones de indagación llevadas a cabo por los agentes pusieron de manifiesto que el propietario del establecimiento realizaba las actividades propias de un punto de venta de drogas al menudeo.

Así, mediante autorización judicial se realizó la entrada y registro en el comercio y en la vivienda del sospechoso, dando como resultado la aprehensión de 116,3 gramos de MDMA, una droga de diseño destinada al consumo en zonas de ocio por la juventud, y 3.400 euros de dinero en efectivo, así como útiles de elaboración y corte de sustancias estupefacientes.

El autor de los hechos, que ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, fue puesto junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.