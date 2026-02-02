A prisión un hombre tras ser sorprendido con 200 garrafas de combustible en una furgoneta en Cádiz

Garrafas con comustible intervenidas en una furgoneta en la Bahía de Cádiz. - POLICÍA NACIONAL/GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a un hombre tras ser sorprendido transportando 200 garrafas de combustible en el interior de una furgoneta en un control preventivo de tráfico. Tras ser puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron en la tarde del 29 de enero cuando la sala 091 Bahía de Cádiz recibió comunicación del Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil informando de una intervención realizada durante un control preventivo de tráfico.

En dicho dispositivo, los agentes dieron el alto a una furgoneta de gran tamaño y, tras la inspección del vehículo, localizaron en la zona de carga más de 200 garrafas que contenían, presuntamente, gasolina o gasóleo. Ante la cantidad de combustible transportado y la ausencia de justificación sobre su procedencia y destino, los agentes procedieron a la detención del conductor, al que se le informó de forma clara y comprensible de los motivos de su arresto y de los derechos que le asisten.

Posteriormente, en dependencias policiales, se comprobó además que el detenido tenía retirado el permiso de conducción y arrojó resultado positivo en pruebas de detección de consumo de sustancias estupefacientes, por lo que se iniciaron también las actuaciones correspondientes por estos hechos.

El vehículo fue intervenido y trasladado a dependencias policiales, donde permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos, mientras que el detenido pasó a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.