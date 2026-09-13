La provincia de Cádiz cerró agosto con 33.517 empresas en la Seguridad Social, 219 menos que el mes anterior

Archivo - Una terraza de un bar en una plaza de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de agosto de 2026 con un total de 33.517 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.177, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 112 con 250 o más asalariados, lo que suponen 219 empresas menos con respecto al mes anterior y 102 menos que en el mismo mes del pasado año 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente 7.292 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 6.009 a hostelería, 3.074 a construcción, 1.918 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.776 de transporte y almacenamiento o 1.382 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, el sector industria terminó agosto con 1.947 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 1.919, el sector de la construcción con 3.074 y el sector servicios, el más numeroso, finalizó junio con 26.577 empresas.

Por su parte, el total del número de trabajadores ascendió en el mes de agosto a 337.490 en Cádiz, la mayoría de ellos se ubican en el sector servicios (262.828), con 56.028 en la hostelería, 51.681 en comercio al por mayor y al por menor, 49.157 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 27.882 en actividades administrativas y servicios auxiliares o 25.184 en construcción.

En el sector industria se sitúan un total de 40.584 trabajadores, de los que 33.819 pertenecen a la industria manufacturera y 5.776 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 25.184 trabajan en el sector de la construcción y 8.894 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.