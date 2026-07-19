La provincia de Cádiz cerró junio con 33.607 empresas en la Seguridad Social, lo que suponen 54 más que el mes anterior

Archivo - Una terraza de bar en Jerez de la Frontera. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de junio de 2026 con un total de 33.607 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.180, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 113 con 250 o más asalariados, lo que suponen 54 empresas más con respecto al mes anterior y 183 más que en el mismo mes del pasado año 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente 7.284 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 5.955 a hostelería, 3.124 a construcción, 1.919 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.798 de transporte y almacenamiento o 1.405 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, el sector industria terminó junio con 1.948 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 1.949, el sector de la construcción con 3.124 y el sector servicios, el más numeroso, finalizó junio con 26.586 empresas.

Por su parte, el total del número de trabajadores ascendió en el mes de junio a 337.663 en Cádiz, la mayoría de ellos se ubican en el sector servicios (260.145), con 54.474 en la hostelería, 51.295 en comercio al por mayor y al por menor, 46.161 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 27.601 en actividades administrativas y servicios auxiliares o 25.628 en construcción.

En el sector industria se sitúan un total de 40.456 trabajadores, de los que 33.811 pertenecen a la industria manufacturera y 5.641 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 25.628 trabajan en el sector de la construcción y 11.434 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.