La provincia de Cádiz desembalsa agua en tres de sus pantanos ante las intensas lluvias de los últimos días

Desembalse de agua en el pantano de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios embalses de la provincia de Cádiz están aliviando agua este martes 27 de enero debido a las intensas lluvias de los últimos días por el tren de borrascas que azota la provincia. En concreto son tres los que están soltando agua en la mañana del martes debido al aumento de su capacidad, llegando a ser hasta cuatro de ellos el pasado lunes.

De esta manera, a esta hora se está desembalsando de forma controlada en los pantanos de los Hurones, Almodóvar y Guadarranque, mientras que el de Charco Redondo, que comenzó también este lunes, ha parado a las 07,00 horas de esta mañana, según han indicado desde la Junta a Europa Press.

El director de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, Álvaro Real, ha explicado en un audio difundido a los medios que la presa de Charco Redondo se encontraba antes de aliviar agua al 85% de su capacidad, almacenando un volumen de aproximadamente 67 hectómetros cúbicos, lo que representaba "el triple de volumen de lo que almacenaba justo hace un año".

Esta situación, unida a las precipitaciones de este martes y de días siguientes, ha obligado a realizar un desembalse controlado con un caudal aproximado de unos 34 metros cúbicos por segundo para incrementar el volumen de resguardo de esta presa y "gestionar con mayor seguridad las lluvias que recibamos en los próximos días", en palabras de Álvaro Real.

El de Charco Redondo ya ha dejado de desembalsar, no así en los otros tres pantanos de la provincia, que siguen aliviando agua este martes. Cabe apuntar que el agua que sale de la presa de los Hurones va directamente al pantano de Guadalcacín, que está en estos momentos al 52% de su capacidad.

El embalse de Guadarranque se encuentra al 90%, el de Almodóvar al 95% y el de los Hurones al 91%, unos niveles que han hecho que se tome la decisión de soltar agua para poder contar con un volumen de resguardo ante la posibilidad de que estas infraestructuras hídricas aumenten su capacidad por las lluvias de estos días.

En general, la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate se encuentra al 63% de su capacidad total, con 1.791,56 hectómetros cúbicos de agua. Hace un año los embalses gaditanos contaban con un volumen de 522,72 hm3.