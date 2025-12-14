La provincia de Cádiz pierde casi 700 empresas en un mes y cierra noviembre con 32.023 inscritas en la Seguridad Social

Un local comercial cerrado y con un cartel de alquiler en Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de noviembre de 2025 con un total de 32.023 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.563, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 108 con 250 o más asalariados, lo que suponen 599 empresas menos con respecto al mismo mes de 2024 y 695 menos con respecto a octubre de este mismo año.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente un total de 25.458 pertenecen al sector servicios, lo que supone 75 menos que en el mes de octubre, 283 menos que en septiembre y 972 menos que en el mes agosto de este mismo año.

Del total de las empresas del sector servicios, actualmente 7.774 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor y a reparación de vehículos de motor y motocicletas, 5.293 de hostelería, 1.947 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.689 de transporte y almacenamiento o 1.420 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, 3.307 pertenecen al sector de la construcción. Por su parte, el sector industria terminó noviembre con 1.941 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 2.317.

Por su parte, el total del número de trabajadores asciende a 318.585 en Cádiz, la mayoría de ellos en el sector servicios (242.426), con 51.813 en comercio al por mayor y al por menor y en reparación de vehículos de motor y motocicletas, 43.389 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 38.919 en la hostelería o 29.981 en educación.

En el sector industria se sitúan un total de 39.316 trabajadores, de los que 33.203 pertenecen a la industria manufacturera y 5.201 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 25.131 trabajan en el sector de la construcción y 11.712 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.