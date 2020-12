La provincia de Cádiz registra 238 nuevos casos de Covid y supera ya los 31.000 positivos desde marzo

CÁDIZ, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado este miércoles 238 nuevos casos confirmados de coronavirus, la segunda que más casos ha comunicado después de Sevilla (269). Con esta cifra, la provincia ha superado ya los 31.000 contagios confirmados desde el principio de la pandemia. Además, ha comunicado un nuevo fallecimiento, siendo ya 558 las personas que han perdido la vida por coronavirus desde el mes de marzo.

En cuanto al número de personas hospitalizadas, según los datos de la Consejería de Salud, hay un total de 172 personas ingresadas en centros sanitarios de la provincia, de las que 31 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por su parte, la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha recordado que "no se puede bajar la guardia". En este sentido, en declaraciones a los periodistas, ha indicado que "se sigue analizando la incidencia en los distintos distritos sanitarios de la provincia y si algunos se viera que no va a la baja, no se durará en tomar nuevas medidas".

"Aunque la vacuna está dando muy buenos titulares porque se está coordinando correctamente y se están poniendo, el Covid sigue, la nueva cepa ha llegado ya a Cádiz y Andalucía y hay que seguir trabajando con rigurosidad para seguir protegiendo a la población", ha manifestado Mestre, que ha advertido de que "si eso conlleva tomar medidas más restrictivas en algún distrito sanitario, así lo haremos".