La provincia de Cádiz registra un 88,30% de ocupación hotelera en julio, igual que en 2025 y superior a 2024

Archivo - Una persona mira hacia el mar en la playa de la Caleta de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado una ocupación hotelera real del 88,30% en el mes de julio, lo que supone el mismo porcentaje que en el mismo mes del año anterior, cuando se registró un 88,52% de ocupación hotelera y dos puntos más que en julio de 2024, que registró un 86,26%. En cuanto a la previsión para la primera quincena de agosto es del 89,43%.

Según los datos facilitados por Horeca, recogidos por Europa Press, el municipio que registró una mayor ocupación en julio fue Chipiona, con el 92,71%, seguido de Conil con el 92,51%, Chiclana con el 92,47% y Algeciras con el 90,91%, siendo los cuatro únicos municipios que superaron el 90% de ocupación en los hoteles de su localidad.

Como quinto municipio aparece Rota con el 89,93% de ocupación, seguido de Cádiz con el 89,61%, Zahara de los Atunes con el 89,24% y Sanlúcar con el 82,41%.

En cuanto a la primera quincena de agosto la previsión general es la de alcanzar el 89,43% de ocupación, con Conil como municipio con más ocupación al alcanzar el 93,97%, seguido de Rota, Chipiona, Cádiz, Chiclana, Algeciras y Zahara de los Atunes, todos ellos por encima del 90% de ocupación hotelera.