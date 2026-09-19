La provincia de Cádiz registró 2.275 disoluciones matrimoniales en 2025, con una duración media de 15 años

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CÁDIZ 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los casos de divorcio, separación y nulidad durante el año 2025 se produjeron en la provincia de Cádiz un total de 2.275 casos, 23 casos menos que en 2024, es decir, un 1% menos. De ellos, 2.177 fueron divorcios (1,4%), 93 separaciones (38% menos) y cinco nulidades, con una duración media de 15,7 años.

Por otro lado, 41 de las disoluciones fueron de matrimonios entre personas del mismo sexo, un 22% menos que en 2024, según los datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

En concreto, en 1.284 casos el divorcio fue presentado por ambos cónyuges, mientras que 604 divorcios fueron solicitados por la esposa. También la mujer es la que más separaciones de su pareja ha iniciado, 16, frente a las tres de los hombres en 2025.

En cuanto a la duración media de los matrimonios antes del divorcio, en la provincia fue de 15,7 años. Así, en 98 casos eran enlaces de seis años y de dos años, mientras que hay 90 disoluciones tras 17 años de convivencia. Además, se han producido 11 divorcios antes de cumplirse el año y uno tras 50 años. Los matrimonios más longevos en la provincia que han decidido terminar su relación son tres y lo hicieron tras 56 años.

Siguiendo estos datos, 86 matrimonios duraron diez años antes de solicitar el divorcio y 74 lo hicieron tras 20 años. A partir de los 37 años casados, los divorcios empiezan a reducirse en número, estando por debajo de las dos cifras.

Respecto a las separaciones, hay tres casos para matrimonios de uno, tres y cinco años, además de tras 50, 51 y 54 años juntos. Por otro lado las cinco nulidades registradas en Cádiz se concedieron tres años de matrimonio.

De los 2.177 divorcios en la provincia, 909 no tenían ningún hijo menor. En 688 casos se contaba con un hijo menor y en 519 casos, dos hijos menores. Tres matrimonios que optaron por esta vía de ruptura tenían cuatro hijos pequeños.