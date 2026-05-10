La provincia de Cádiz registró una temperatura media de 18,5 grados en el mes de abril, considerado muy cálido

Archivo - Gente paseando por una de las calles del centro histórico de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 10 May. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de abril fue de 18,5 grados centígrados, con un carácter térmico considerado como muy cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), siendo la que tercera que registró la temperatura media más alta de todas las provincias andaluzas.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de abril fue similar a la del mismo mes del año 2025 (18,4 grados), considerado igualmente como un mes muy cálido y siendo entonces la segunda que registró la temperatura media más alta de Andalucía.

En este mes de abril Cádiz se situó por detrás de Sevilla, con 19,5 grados, y Almería (19,2) y por delante de Huelva (18,4) y Jaén (18,2). Por su parte, Granada, con 16,4 grados, fue la provincia que registró la temperatura media más baja, aunque según la Aemet también fue un mes muy cálido.

Y es que, según la Aemet, el mes de abril, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter muy cálido en Andalucía, con una temperatura media de 16,8 grados, 2,4 grados por encima del promedio, siendo el segundo/tercer abril más cálido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en por encima de la media de la comunidad autónoma con algo más de un grado y medio más. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de abril con 14,1 litros por metro cuadrado, siendo considerado un mes muy seco.