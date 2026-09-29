PSOE acusa al alcalde de Medina (Cádiz) de prorrogar "irregularmente" un contrato de información turística

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MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha acusado al alcalde de Medina Sidonia (Cádiz), José Manuel Ruiz (IU), de aprobar mediante decreto la prórroga, durante dos años y por 266.234 euros, del contrato de información turística a una "empresa vinculada a un exconcejal de IU en Conil, a pesar del informe negativo de la Intervención General del Ayuntamiento", que, según el PSOE, "califica el expediente como fiscalizado con reparos y señala que se debería suspender su tramitación".

Según ha explicado el PSOE en una nota, el motivo es la "omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales", ya que "Intervención señala que no consta la publicación del anuncio de licitación del nuevo contrato con la antelación mínima de tres meses respecto al final del contrato". Además, según ha añadido, "el expediente llegó a Intervención el mismo 16 de julio, día en que vencía el contrato, y la interventora reclama una mayor planificación al Ayuntamiento".

Por ello, el PSOE ha preguntado "por qué el alcalde ha aprobado la prórroga, de más de 260.000 euros, mediante decreto pese al informe negativo y con reparo de Intervención", lo que considera "ilegal y fraudulento".

Asimismo, el PSOE ha reclamado que "además de este contrato, se hagan público también todos los contratos, adjudicaciones y facturas abonados a esa misma empresa". "Estamos hablando de 266.234 euros de dinero público y de otros dos años de contrato, hay un informe de Intervención negativo con reparos, que no se ajusta derecho, que señala que se debe de suspender la tramitación y, pese a ello, el alcalde aprobó la prórroga por decreto de manera ilegal", ha incidido el PSOE, que ha afirmado que "los asidonenses tienen derecho a saber por qué se hizo así y cuánto dinero público ha recibido esta empresa".