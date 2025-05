PSOE-A acusa a Moreno de "olvidarse" de sus "competencias" para prevenir el narcotráfico en Campo de Gibraltar

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha acusado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de "olvidarse" de las "competencias" de la administración autonómica para "impedir que crezca" en territorios como la comarca gaditana del Campo de Gibraltar "la semilla del narcotráfico".

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, el diputado socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que Juanma Moreno exigiese este pasado lunes al Ejecutivo central que se ponga "las pilas" en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, de manera que ponga medios suficientes a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ello al hilo de la misión que este lunes iniciaba una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) a la zona del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.

O el Gobierno central se "pone las pilas", o la Junta de Andalucía va a empezar a "pedirle responsabilidades todas las vías", advirtió Juanma Moreno, que indicó que el "narcotráfico se está consolidando en España", y de empezar "entrando por una sola provincia andaluza", ya está en toda "la franja sur".

Mario Jiménez ha criticado esas declaraciones del presidente de la Junta que ha enmarcado en "el papel que le han encomendado" en el seno del PP para encargarse de la ponencia política del Congreso nacional que los 'populares' celebrarán a principios de julio, y para "formular" así "el proyecto político más a la derecha en la historia del Partido Popular", según ha manifestado.

El parlamentario socialista ha sostenido que esas declaraciones del presidente de la Junta "ponen en evidencia cuál es su auténtico carácter político, es decir, nada de moderado, nada de centrado", y la "lectura de la incidencia del narcotráfico en un territorio" que hizo Moreno fue "al más puro estilo de la derecha y de la extrema derecha".

Así, Mario Jiménez ha criticado que, "para el presidente de la Junta de Andalucía, el narcotráfico solamente tiene una componente policial", cuando "debería" haber abordado "el nivel de desarrollo de ese plan extraordinario del Campo de Gibraltar con más de cien medidas que se iban a impulsar para, desde el ámbito social, educativo, de los servicios públicos, impedir que crezca en ese territorio la semilla del narcotráfico y de las ramificaciones que tiene".

Al respecto, el representante del PSOE-A ha subrayado que la Junta de Andalucía tiene la "responsabilidad desde el punto de vista de los servicios públicos", de la educación, "de las políticas sociales, de las expectativas de futuro de los niños y de los jóvenes de ese territorio", y ha criticado que "no se le está dando" desde la administración andaluza "ninguna respuesta a las familias de ese territorio".

Al hilo, ha animado a preguntar "a las familias de ese territorio" del Campo de Gibraltar "si quieren más policías o que sus hijos tengan oportunidades y futuro al margen del narcotráfico", y ha aventurado que, "seguramente, los padres y las madres de ese territorio y de los territorios donde el narcotráfico está haciendo mella, querrán un futuro para sus hijos", lo cual "no quita que, efectivamente, el narcotráfico tiene que tener una respuesta policial y judicial contundente y clara con todos los medios posibles", ha añadido Mario Jiménez.

En todo caso, el portavoz socialista ha aseverado que "es muy cínico, muy hipócrita el discurso del presidente de la Junta de Andalucía cuando se olvida de todas sus competencias", y ha denunciado que eso "le pasa siempre" a Juanma Moreno, que "tiene una memoria selectiva" y "siempre hace un análisis parcial de la realidad", centrada en "las competencias que no son suyas, no vaya a ser que a alguien le pidan responsabilidad, no vaya a ser que tenga que gobernar", cuando el líder del PP-A "ya no está para gobernar", sino "para hacer propaganda, para hacer la primera comunión todos los días, o para confrontar con el Gobierno de España", ha apostillado Mario Jiménez para concluir.