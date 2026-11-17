Archivo - El ex alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (c), en una comparecencia tras conocerse denuncia del PSOE en su contra por presuntos abusos. A 16 de enero de 2026, en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). ARCHIVO - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que presentará en el pleno ordinario del Ayuntamiento de este viernes 20 de noviembre una moción en la que reclama la creación de una Comisión de Investigación sobre el caso Landaluce para abordar "el conocimiento previo de los hechos y las actuaciones desarrolladas en el ámbito municipal desde 2011 hasta la actualidad".

En una nota, la formación socialista ha señalado que su moción pretende que se puedan esclarecer "los hechos de relevancia municipal" relacionados con las acusaciones de presunto acoso y abuso sexual contra el anterior alcalde, José Ignacio Landaluce, que renunció al cargo días antes de enfrentarse a una moción de censura en su contra promovida por PP y Vox.

También se busca determinar "qué conocimiento pudieron tener los responsables políticos, examinar las actuaciones realizadas u omitidas, y formular las conclusiones y propuestas que procedan, dentro de las competencias municipales", como se ha expuesto.

El grupo municipal del PSOE ha considerado que una vez creada la citada Comisión, esta "debe abordar al menos" cuestiones como "el conocimiento previo de los hechos; las comunicaciones, avisos, reuniones o advertencias que pudieran haberse producido al respecto; las actuaciones y omisiones institucionales, la posible utilización de recursos municipales en relación con dichos hechos, la existencia o no de medidas de protección de las personas afectadas y la revisión del protocolo municipal frente al acoso sexual y por razón de sexo".

La comisión también deberá permitir examinar, dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento y "con pleno respeto a las actuaciones judiciales", los antecedentes municipales que pudieran existir sobre los presuntos hechos relatados en el despacho de la Alcaldía o en otras dependencias municipales, así como "esclarecer, cuando existan indicios documentales o testimonios que lo justifiquen, si se produjeron actuaciones destinadas a impedir, limitar u obstaculizar el conocimiento institucional de los hechos, así como determinar las actuaciones y responsabilidades políticas o de gestión que pudieran corresponder, sin anticipar conclusiones".

El PSOE ha considerado que dicha comisión tendría que permitir determinar, dentro del ámbito municipal, las conclusiones que procedan sobre la actuación de los responsables políticos y formular recomendaciones y "medidas correctoras" para "prevenir situaciones similares y reforzar los mecanismos de control, transparencia, prevención y protección" en el seno del Ayuntamiento de Algeciras.

Por último, reclama que se dé cuenta al pleno de las conclusiones de la comisión y que se sometan a consideración los acuerdos que correspondan dentro de las competencias municipales, incluidas las "medidas correctoras" que resulten procedentes para "reforzar la prevención, la transparencia institucional y la protección de las personas afectadas".

Todo ello, además, "sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos hechos que legalmente deban comunicarse".

El propósito es, según ha indicado el PSOE, "esclarecer qué se sabía sobre los presuntos comportamientos de Landaluce y qué medidas se adoptaron o dejaron de adoptar".

En la parte expositiva de la moción, se señala que esta Comisión de Investigación se promueve "con un propósito muy claro", el de "esclarecer los hechos y las actuaciones institucionales relacionadas con las informaciones, testimonios y denuncias públicas sobre presuntos comportamientos de naturaleza sexual atribuidos al ex alcalde de Algeciras".

En la moción se recuerda que "la necesidad de constituir esta comisión no surge únicamente de las informaciones conocidas recientemente", sino que "las publicaciones periodísticas, los testimonios difundidos públicamente y las denuncias referidas a presuntos hechos de distinta naturaleza temporal plantean interrogantes que justifican una investigación específica sobre la actuación de la institución municipal".