Archivo - Cádiz.- El PSOE pide al alcalde que "priorice la vivienda y no a los bancos" para evitar desahucios - PSOE - Archivo

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha criticado este domingo 22 la "grave falta de previsión y los incumplimientos" del alcalde, Bruno García, en la atención a las personas sin hogar de la ciudad, después de que cerca de una treintena de usuarios "hayan sido expulsados de nuevo a la calle al retirarse un dispositivo de emergencia que apenas ha durado unos días, obligándoles a pasar otra noche bajo la lluvia".

Según ha concretado la formación a través de un comunicado, Ortega ha señalado que el pasado mes de febrero, tras el fallecimiento de varias personas sin hogar en la capital gaditana, el propio alcalde anunció públicamente un refuerzo en esta materia "sin límite de recursos".

Sin embargo, nueve meses después, el equipo de gobierno "no ha planificado una solución estructural para la temporada de lluvias, activando plazas de emergencia con retraso --cuando las personas en situación de calle ya habían sufrido noches de precipitaciones-- para desmantelarlas apenas unos días después".

"El alcalde que se llama a sí mismo el más social prometió en febrero refuerzos sin límite de recursos tras la muerte de varias personas sin hogar en Cádiz, y nueve meses después la realidad vuelve a desmentirlo", ha afirmado Ortega.

"No solo llegaron tarde a activar las plazas de emergencia, cuando la gente ya se había mojado en la calle, sino que a los pocos días las han cerrado dejando otra vez a casi treinta personas a la intemperie en una noche de lluvia", ha indicado.

En este sentido, el dirigente socialista ha asegurado que el gobierno municipal ha dispuesto "de tiempo suficiente" desde febrero para organizar un dispositivo estable que evite estas situaciones cada vez que empeora el tiempo en la ciudad.

"Lo único que hemos visto en todo este tiempo, como ya denunciamos hace unos días, ha sido retirar los bancos de la plaza del albergue municipal para que quienes esperan tengan que hacerlo de pie o en el suelo, una medida tan inhumana como ineficaz que no resuelve absolutamente nada", ha precisado Ortega.

Desde el PSOE de Cádiz han reiterado su exigencia al equipo de gobierno de Bruno García para que "cumpla con la palabra dada a la ciudadanía, abandone la improvisación en la gestión de los servicios sociales y garantice de inmediato recursos dignos, estables y suficientes para que ninguna persona sin hogar tenga que volver a pasar la noche bajo la lluvia en las calles de Cádiz".