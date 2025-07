PSOE-A avisa al alcalde de Algeciras (PP) de que "llegará hasta el final para saber la verdad" del presunto acoso sexual

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afirmado sobre el supuesto caso de acoso sexual del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP) que van a "llegar hasta el final para saber la verdad y que todo el mundo sepa lo que está pasando". Por su parte, la parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha manifestado que "se le acusa de presunto acoso sexual y no se querella contra nadie", por lo que ha retado al alcalde a denunciarlos, porque "a ver si delante de un juez tiene el valor de decir que todo esto es mentira".

En rueda de prensa, María Márquez ha manifestado que "la diferencia entre el PP y el PSOE es que mientras que el PP nos manda a callar, nosotras estamos aquí para dar la cara, para decir que no tenemos miedo y para mirar de frente a Landaluce, a Juanma Moreno, a Feijóo y al Papa de Roma. A quien haga falta".

Así, ha añadido que "el tiempo es el mejor aliado de la verdad y sabemos que se sabrá, así que le decimos al alcalde de Algeciras que no esté tan tranquilo". A juicio de Márquez, "el silencio de Juanma Moreno es una prueba evidente" y ha asegurado que "el otro día salió espantado en el Parlamento de Andalucía".

"El señor que vive en la sala VIP de Andalucía, en una burbuja donde no quiere que le roce el aire, rodeado de asesores y de propaganda, cuando se le cantan las 40 se hace el ofendidito y sale corriendo", ha dicho de Juanma Moreno, acusándole de no querer dar explicaciones "con lo que está pasando con el alcalde de Algeciras, después de venir de hacerse foto y tocarse las palmas en el Congreso del PP el fin de semana".

"Después de tener que escuchar todos los días al Gobierno de Andalucía cada vez que habla atacar al PSOE, criticar, cuestionarlo, se tienen que lavar la boca para hablar del PSOE mientras el alcalde del PP de Algeciras siga en su cargo", porque "el PP es muy dado a criticar al de enfrente, con mentiras, con bulos, con lo que haga falta, pero después cuando se trata de su casa, nada".

Márquez ha asegurado que "el caso de Algeciras va a ser recordado y nosotros estamos en el lado correcto de la historia", ha manifestado antes de compararlo con el 'caso Nevenka' en Ponferrada.

Finalmente, ha apuntado que el PSOE denunció al Ayuntamiento de Algeciras porque "lo que nos faltaba en este caso es que aparte de meter miedo, de perseguir a la gente para que no hable, de extorsionar para que no contara lo que estaba pasando, es que intentaran comprar con dinero público el silencio de estas mujeres o de la gente que tenía la información".

"Por si eso está ocurriendo, nosotros hemos denunciado y la justicia nos ha dado la razón", porque "el Ayuntamiento de Algeciras tiene de plazo hasta esta semana para entregar toda la documentación de los contratos de confianza de asesores que ha hecho el Ayuntamiento". "Vamos a llegar hasta el fondo de este asunto", ha insistido.

La dirigente socialista ha afirmado que "como en Algeciras, en un montón de sitios sigue habiendo mujeres que sufren el acoso, la violencia sexual y que no pueden denunciarlo, no es que no quieran, y por eso nosotras no nos vamos a callar". "Lo hacemos desde una sigla y una organización política que tiene el rasero muy claro y que ante la mínima duda o sospecha fundada, tenemos la legitimidad para salir públicamente a decir que hemos tomado medidas", ha asegurado.

"ESCONDE UN OSCURO Y PERVERSO PROCEDER"

Por su parte, la parlamentaria andaluza y secretaria local del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, ha asegurado que el alcalde de Algeciras y senador del PP "no es lo que aparenta, esconde un oscuro y perverso proceder".

Así, ha recordado que "se publicaron unos pantallazos con conversaciones entre tres concejales sobre actitudes deplorables del alcalde que no eran un montaje ni una invención de nadie", porque "todo lo que allí se contaba, pasó".

Asimismo, ha acusado a Landaluce de "contratar" a la mujer "que capturó esas conversaciones, se encargó de difundirlos y amenazó con contar en los medios de comunicación" como personal de confianza y posteriormente, tras ser condenada esta mujer por un proceso contra el abogado de su expareja, fue "contratada en una residencia de mayores, que es titularidad de la Junta".

Arrabal ha criticado que el alcalde "no tiene otra cosa más que decir que esto es un bulo" y ha apuntado que "son sus filas las que empiezan a contar todo lo que está pasando ahí". "Se le acusa de presunto acoso sexual y no se querella contra nadie, prefiere que pase el tiempo y prefiere intentar silenciar a todo el mundo", ha manifestado la parlamentaria, que ha asegurado que "no todos los silencios se pueden comprar".

"No me voy a quedar calladita, ni aquí ante los medios de comunicación ni delante de un juez", porque "siempre estaremos del lado de las víctimas, da igual que sientan la fuerza de poder denunciar o no se sientan con esa fuerza", ha afirmado Arrabal, que ha añadido que "esto ha ocurrido siendo alcalde el señor Landaluce y, por lo tanto, lo inhabilita, esté denunciado por las mujeres o no, lo inhabilita para seguir siendo alcalde".