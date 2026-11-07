El PSOE de Cádiz acusa al PP de llevar a cabo "otro engaño" con el nuevo Hospital

El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres y el diputado autonómico y Secretario de Organización provincial del PSOE, Juan Cornejo. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cádiz ha alertado del nuevo "varapalo administrativo" que ha sufrido el proyecto del futuro hospital de la ciudad, después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía haya anulado la aprobación de los pliegos y la convocatoria de licitación tras estimar parcialmente el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos.

Para los socialistas, este episodio confirma que el PP "está engañando continuamente a los gaditanos" con una infraestructura que nunca ha dejado de ser puro humo. El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha criticado "la incapacidad del Gobierno andaluz para gestionar los que son, tan solo, los primeros trámites administrativos del proyecto y que ya va a suponer su paralización", según ha detallado la formación en una nota de prensa.

"Anuncian licitaciones que se paralizan porque están mal hechas, algo que ha tenido que frenar el propio colegio de arquitectos. Mientras en otras capitales de provincia ya van por su tercer hospital, en Cádiz demuestran que no están dispuestos a hacer absolutamente nada", ha señalado Torres, quien ha tildado la situación de "nueva humillación para los gaditanos".

"El PP sigue en su política de anuncio tras anuncio pero la realidad es que ningún proyecto avanza, ya sea el nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia o Valcárcel", ha incidido el portavoz. "El propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se autodenominaba el 'acelerador de proyectos'. Pues bien, ese famoso acelerador ha gripado por completo con el Hospital y con la Ciudad de la Justicia", ha ironizado Torres.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado autonómico y Secretario de Organización provincial del PSOE, Juan Cornejo, quien ha puesto el foco en la nefasta gestión del Ejecutivo autonómico. "Nos mienten permanentemente a los gaditanos; hace tan solo unas semanas decían que iban a dedicar 50 millones de euros al inicio de los procedimientos administrativos del nuevo Hospital y ahora, cuando hacen públicas las cuentas de la Junta para 2027, se quedan en menos de 9 y ahora, encima, nos encontramos con la anulación de la licitación y de los pliegos. Es un desastre", ha aseverado Cornejo.

Por último, los socialistas han criticado la actitud del alcalde de Cádiz, Bruno García, al que acusan de mantenerse "como siempre, callado y sumiso" ante este nuevo mazazo de la Junta a los intereses de la ciudad, "incapaz de alzar la voz ante su partido para pedir aquello que le corresponde a Cádiz".