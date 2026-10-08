PSOE de Cádiz considera un "auténtico atropello" que Iberia suprima vuelos con Madrid desde el aeropuerto de Jerez

La presidenta del PSOE de Cádiz, Mamen Sánchez, y el vicesecretario general del PSOE gaditano y portavoz en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, en rueda de prensa. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz y presidenta del partido, Mamen Sánchez, ha considerado de "auténtico atropello" la decisión de Iberia (operada por Air Nostrum) de suprimir los últimos vuelos que conectan Jerez de la Frontera y Madrid a partir de finales de octubre.

En una nota, Sánchez ha advertido de estos "inminentes" recortes en las conexiones aéreas de la provincia de Cádiz, exigiendo a Iberia que rectifique su programación de invierno para el aeropuerto de Jerez.

Además, ha reclamado a las administraciones gobernadas por el PP --Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz-- que "abandonen la confrontación y ejerzan de una vez sus competencias para defender los intereses de los gaditanos".

Sobre las conexiones que podrían ser canceladas, Sánchez ha detallado que la última salida de Madrid hacia Jerez pasará de las 19,40 horas a las 15,45 horas, y que el regreso desde Jerez se adelantará de las 21,30 horas a las 17,40 horas.

"Estamos defendiendo el bolsillo, el tiempo y las oportunidades de los ciudadanos y de las empresas de nuestra provincia", ha aseverado la dirigente socialista, quien ha advertido que estos horarios "obligan a pernoctar en Madrid, pagando noches de hotel adicionales, impidiendo hacer gestiones en una sola jornada y rompiendo los enlaces internacionales".

A este "aislamiento aéreo", ha sumado Sánchez "el recorte de trenes de Renfe", que, como ha apuntado, ha adelantado el último enlace con Madrid de las 16,10 horas a las 14,55 horas. No obstante, ha aclarado que, tras haber contactado con Renfe, la compañía ha indicado que "están pendiente" de contar con la maquinaria precisa para añadir un tren que salga de Madrid hacia la provincia "más tarde".

Desde el PSOE se ha resaltado que "Cádiz tiene 314.000 habitantes más que Granada y 483.000 más que Almería, además de contar con más de 20.600 empresas más" que la provincia almeriense, pero que al contrario de lo que se podría esperar, esas provincias mantienen los primeros vuelos de la mañana y los últimos regresos a las 19,50 horas.

La presidenta de los socialistas gaditanos ha indicado que el aeropuerto de Jerez "ha crecido un 15% hasta agosto gracias, precisamente, a los buenos horarios", y que Aena "va a invertir más de 95 millones de euros en los próximos cinco años para modernizarlo, una cifra muy superior a la destinada a otros aeropuertos andaluces".

Ante esta "apuesta" del Gobierno de España y de aerolíneas como Vueling, "que aumentará un 10% su capacidad operativa", ha exigido "una defensa institucional firme y conjunta que incluye a otras administraciones como la Junta y la Diputación", así como a los empresarios o los operadores turísticos, para "no regalar los pasajeros a Málaga o Sevilla".

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE gaditano y portavoz en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, ha centrado sus críticas en "la absoluta dejación de funciones" de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y de la Junta de Andalucía, a quienes ha considerado "los encargados de sentarse a negociar con Iberia las conexiones y las rutas" porque "la promoción corresponde a la Diputación y a la Junta como han hecho en Almería y Granada".

Pizarro ha puesto sobre la mesa "la evidente doble moral del Partido Popular y su sectarismo político", afirmando que en Granada "han sido capaces de negociar horarios importantes para su ciudad" al estar gobernada esta ciudad por el PP, como ocurre en la Diputación de Granada y en la Junta.

"Es la diferencia entre una Diputación que se preocupa por sus problemas y una presidenta en Cádiz que simplemente está para confrontar con el Partido Socialista", ha sentenciado el portavoz, quien ha acusado a ambas instituciones de "dejar morir" al aeropuerto de Jerez y de "culpar al Gobierno de España" de ello.

En ese sentido, Pizarro ha apuntado que "el 6 de febrero de 2025" se convocó una mesa del aeropuerto y que desde entonces "no sabemos absolutamente nada", anunciando que el Grupo Socialista registrará una batería de preguntas e iniciativas en el próximo pleno provincial para "obligar al PP a retratarse".

"Vamos a exigir que la Diputación ejerza de motor político de la provincia. El Gobierno de España pone 95 millones para el continente, pero hace falta que la Diputación y la Junta trabajen para que no nos vacíen el contenido", ha concluido.