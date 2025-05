El PSOE de Cádiz defiende al alcalde de Villaluenga y niega "politización" por el papel de su esposa como jueza de paz

CÁDIZ 3 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado este sábado el "intento de linchamiento político y la burda cacería personal" del PP de Cádiz contra el alcalde de Villaluenga del Rosario y senador, Alfonso Moscoso, a quién Ruiz Boix ha mostrado el apoyo y respaldo de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, por el proceso para cubrir la plaza de Juzgado de Paz, a la que ha renunciado la esposa del primer edil ante avisos de incompatibilidad.

"El PP trata de montar un escándalo donde no hay nada turbio ni ningún tipo de interés económico ni de politización de la justicia. Se trata de que en un pequeño municipio de nuestra provincia, que como tanto otros se enfrenta a una pérdida continua de población, no se perdiera un servicio esencial para sus habitantes, el Juzgado de Paz, un cargo que no está dotado de ningún tipo de remuneración económica. Que quede claro que esa persona que ha venido desempeñando el puesto desde 2023 lo ha hecho de manera voluntaria, para prestar el mejor servicio a sus vecinos y vecinas y sin cobrar ni un solo euro", defiende el líder socialista sobre el papel de la esposa del alcalde en dicho puesto.

Ruiz Boix ha alegado que hubo hasta tres convocatorias públicas para cubrir la plaza del Juzgado de Paz de Villaluenga del Rosario que había quedado desierta hasta que en 2023 y, "ante la posibilidad real de que se perdiera el Juzgado de Paz en Villaluenga del Rosario por falta de aspirantes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nombró para dicha plaza a Elisa Sánchez Girón", esposa de Moscoso, "sin que hubiera informes contrarios sobre posibles incompatibilidades ni alegaciones a dicho nombramiento en el plazo de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia".

"La militancia socialista de Elisa Sánchez Girón, que ejerció incluso un cargo de responsabilidad institucional en Benaocaz, nunca se ha ocultado y la incompatibilidad legal ahora conocida a través de los medios de comunicación nunca fue advertida ni corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", señala el líder del PSOE gaditano.

El dirigente socialista ha resaltado que una vez se ha conocido la incompatibilidad para el ejercicio de este puesto con la militancia en un partido, la persona que ha venido desempeñando el cargo de Jueza de Paz de Villaluenga ha presentado su renuncia de manera inmediata.

En este sentido, Ruiz Boix ha señalado que el PSOE analizará si en la provincia, en Andalucía y en otras regiones con pequeños municipios pueden existir este tipo de casos de incompatibilidad para ocupar plazas en Juzgados de Paz por tener determinada filiación política.

Por todo ello, el secretario general del PSOE de Cádiz advierte de que en este caso "no vamos a permitir lecciones del PP de Cádiz, que en lugar de exigir explicaciones en Villaluenga del Rosario a un alcalde que tiene desde 1999 el apoyo mayoritario de sus vecinos y vecinas, lo que debería hacer es colaborar con la Justicia en las investigaciones que se viene realizando en los Juzgados de Cádiz sobre irregularidades en los contratos del SAS en nuestra provincia por valor de 235 millones de euros".