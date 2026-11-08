PSOE de Cádiz destaca el "compromiso" del Gobierno para lograr una PAC "mas beneficiosa" para agricultores y ganaderos

Archivo - El candidato socialista al Congreso por Cádiz, Alfonso Moscoso. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso por Cádiz, Alfonso Moscoso, ha valorado este domingo 8 la labor del ministro Luis Planas para alcanzar el respaldo unánime de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) a un acuerdo parcial sobre la futura PAC, "avanzando hacia una política agraria común que ofrezca más oportunidades, estabilidad y garantías al campo gaditano".

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz ha valorado "muy positivamente" el acuerdo parcial alcanzado por unanimidad de los 27 Estados miembros en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE sobre la estructura de la futura Política Agraria Común (PAC), destacando el "intenso trabajo, la capacidad de diálogo y el firme compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles", según ha precisado la formación en una nota.

Al hilo, el candidato ha señalado que este avance representa "una noticia esperanzadora para el campo gaditano y una muestra de que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja con determinación en Europa para conseguir una Política Agraria Común más fuerte, justa y beneficiosa para quienes cada día trabajan nuestra tierra y cuidan de nuestra ganadería".

En este sentido, ha incidido en la importancia de haber conseguido mantener la PAC como una "verdadera política europea, evitando su fragmentación y defendiendo un marco común que garantice condiciones equitativas para los agricultores y ganaderos de todos los Estados miembros".

"El Gobierno de España está demostrando que la mejor manera de defender a nuestros agricultores y ganaderos es trabajando, negociando y alcanzando acuerdos. La unanimidad de los 27 países constituye un paso importante para seguir avanzando hacia una PAC que responda a las necesidades reales del sector primario", ha afirmado.

Además, Moscoso ha insistido en que el principal objetivo del Gobierno de España debe seguir siendo que los avances alcanzados en Bruselas se traduzcan en beneficios concretos para las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Cádiz, "favoreciendo su rentabilidad, competitividad y sostenibilidad".

"Cuando defendemos una PAC fuerte en Europa, estamos defendiendo el futuro de miles de familias gaditanas que viven de la agricultura y la ganadería. Estamos hablando de mejores oportunidades para nuestros agricultores, de estabilidad para nuestras explotaciones, de apoyo a la ganadería extensiva y de garantizar que nuestros pueblos sigan teniendo actividad económica, empleo y futuro", ha manifestado.

En contexto, la formación ha asegurado que van a seguir defendiendo que la futura PAC "debe continuar ofreciendo herramientas que permitan afrontar los principales retos del sector", entre ellos la sequía, el cambio climático, el incremento de los costes de producción, el relevo generacional y la necesidad de garantizar precios y rentas dignas para los productores.

"Nuestro compromiso es que la PAC no sea únicamente un acuerdo entre gobiernos, sino una herramienta útil que llegue al territorio y contribuya a mejorar la vida de nuestros agricultores y ganaderos. Queremos un campo gaditano más competitivo, con mayor estabilidad y con oportunidades para que los jóvenes puedan incorporarse a la actividad agraria", ha subrayado.

"El Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Luis Planas están demostrando que España tiene capacidad de negociación, influencia y una posición activa en Europa para defender a nuestro sector primario. Ese es el camino para conseguir que las decisiones europeas tengan una repercusión positiva en la economía de nuestros pueblos", ha añadido.

"Defender a nuestros agricultores y ganaderos es defender el empleo, la economía local, nuestros productos, nuestro paisaje y el futuro de nuestros municipios. El campo gaditano necesita certezas, apoyo institucional y políticas que le permitan seguir creciendo", ha concluido.