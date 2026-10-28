El PSOE de Cádiz dice que la moción contra Landaluce "no pone fin a la era oscura del PP" en Algeciras

Jacinto Muñoz (PP) saluda a un compañero de partido tras ser nombrado alcalde de Algeciras, una vez ha prosperado la moción de censura contra José Ignacio Landaluce - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha analizado la "grave crisis institucional que ahoga" al Ayuntamiento de Algeciras tras la moción de censura contra José Ignacio Landaluce, advirtiendo de que su salida "no pone fin a la era oscura del PP en la ciudad".

En una nota, Ruiz Boix ha cargado contra el nuevo alcalde del PP, Jacinto Muñoz, alertando de que asume el cargo "bajo la misma sombra de opacidad y complicidad".

"Muñoz ha sido llamado a declarar como testigo por el Juzgado de Violencia de Género para que cuente qué sabía y para que justifique el encuentro del pasado mes de agosto en el que obligó a una de las víctimas a firmar un texto bajo su dictado. No podemos respaldar la llegada a la alcaldía de un encubridor", ha sentenciado el líder socialista.

Cabe recordar que su partido en el Ayuntamiento de Algeciras se ha abstenido en el pleno extraordinario de moción de censura, que ha dado la alcaldía al PP con los 12 votos a favor de este partido y tres ediles de Vox.

Ruiz Boix ha denunciado la existencia de "una auténtica omertá o pacto de silencio en el seno del PP para blindar a Landaluce", a la vez que ha subrayado "la valentía" de las dirigentes socialistas Rocío Arrabal e Isabel Beneroso al llevar a los juzgados "lo que el PP intentaba tapar", en alusión a la denuncia que remitieron al Tribunal Supremo por presuntos abusos sexuales, que finalmente fue archivada.

Frente a esta actitud, ha lamentado "el silencio" de los concejales del PP "a cambio de prebendas políticas", resaltando así que ese "pacto de silencio" ha servido para que "Susana Pérez Custodio sea presidenta de la Mancomunidad, para que Eva Pajares sea delegada territorial de la Junta y para que Laura Ruiz haya encadenado empleos vinculados al Ayuntamiento".

Además, ha criticado "la doble moral y la inacción de las más altas esferas del Partido Popular", haciendo hincapié en que "las cúpulas nacional, autonómica y provincial conocían desde hace al menos un año la denuncia interna de dos senadoras (Carmen Becerra y José García Pelayo, actual alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP) sobre un grave episodio ocurrido en un taxi en Madrid junto a Landaluce".

"¿Qué han hecho Feijóo, Moreno Bonilla y Bruno García en sus canales internos con esa denuncia? Mantenerla oculta", ha denunciado el secreterario general del PSOE de Cádiz.

Por eso, ha defendido la abstención "crítica" del PSOE a esta moción, al entender que no se podía votar a favor de la misma porque significaba "avalar a un alcalde cómplice de las situaciones que se han vivido", y que tampoco se podía votar en contra porque suponía "mantener a Landaluce en el poder".

"Fuimos los primeros en ofrecer nuestros siete votos de forma gratuita solo para apartarlo, pero no seremos partícipes de esta indignidad institucional", ha aseverado.

Ruiz Boix ha anunciado que el PSOE presentará una moción para constituir una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Algeciras, al considerar que su "obligación" es "fiscalizar, saber qué ocurría en ese gobierno y averiguar si hay más víctimas silenciadas".

"Trabajaremos sin descanso para que el próximo 23 de mayo de 2027 Algeciras recupere por fin la dignidad de su alcaldía", ha concluido.